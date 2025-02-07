https://ria.ru/20250207/zhile-1997938010.html

Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений

Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений - РИА Новости, 07.02.2025

Цены на жилье в Великобритании достигли рекордных значений

Цены на жилье в Великобритании достигли в январе рекордных значений, средняя стоимость дома приблизилась к 300 тысячам фунтов стерлингов, говорится в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:46:00+03:00

2025-02-07T12:46:00+03:00

2025-02-07T12:46:00+03:00

экономика

великобритания

северная ирландия

лондон

lloyds banking group

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Цены на жилье в Великобритании достигли в январе рекордных значений, средняя стоимость дома приблизилась к 300 тысячам фунтов стерлингов, говорится в статистике, опубликованной в пятницу на сайте банка Halifax. Банк Halifax является дочерней компанией крупнейшего ипотечного кредитора в Великобритании – банковской группы Lloyds Banking Group. "Средняя цена на недвижимость в размере 299 138 фунтов стерлингов стала новым рекордом", - сказано в документе. В январе цены на жильё в Британии выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, однако в годовом выражении инфляция на рынке, наоборот, замедлилась до 3% с 3,4%, сообщает Halifax. Наибольший рост цен на жильё отмечается в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила в январе 5,9%. При этом самые высокие цены зафиксированы в Лондоне, там средняя стоимость дома достигла почти 548,3 тысячи фунтов стерлингов. По словам главы отдела ипотечных кредитов в Halifax Аманды Брайден, основной проблемой на рынке жилья остаётся недостаток предложения, из-за чего в этом году ожидается дальнейший рост цен.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971722251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, великобритания, северная ирландия, лондон, lloyds banking group