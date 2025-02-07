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У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 07.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано утром в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T02:16:00+03:00
2025-02-07T02:16:00+03:00
2025-02-07T02:16:00+03:00
тихий океан
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано утром в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 7 февраля в 07.02 (23.02 мск четверга). Его эпицентр находился в Тихом океане в 173 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 68 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, землетрясение в населенных пунктах Курил не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250206/kurily-1997638784.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тихий океан, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Елена Семенова, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3