https://ria.ru/20250207/zemletryasenie-1997860729.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 07.02.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано утром в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:16:00+03:00

2025-02-07T02:16:00+03:00

2025-02-07T02:16:00+03:00

тихий океан

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано утром в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 7 февраля в 07.02 (23.02 мск четверга). Его эпицентр находился в Тихом океане в 173 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 68 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, землетрясение в населенных пунктах Курил не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250206/kurily-1997638784.html

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, елена семенова, происшествия