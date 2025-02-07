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"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 07.02.2025 (обновлено: 10:51 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997875998.html
"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского
"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского - РИА Новости, 07.02.2025
"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского
Соединенные Штаты перестали публично общаться с Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект "Украина", заявил британский военный аналитик Александр... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:20:00+03:00
2025-02-07T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты перестали публично общаться с Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект "Украина", заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Зеленский начал понимать, что Соединенные Штаты &lt;...&gt; готовятся закрыть проект "Украина". &lt;...&gt; Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским. Келлог не приехал в Киев, Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа", — рассказал он.По словам Меркуриса, еще одним тревожным сигналом для главы киевского режима стало заявление Келлога о необходимости проведения выборов на Украине."Единственное заявление, которого &lt;...&gt; боялся Зеленский, пришло от Келлога, &lt;...&gt; что нам нужно провести выборы на Украине. &lt;...&gt; Когда они (американцы. — Прим. ред.) говорят о выборах, они на самом деле имеют в виду, что Зеленскому пора уходить", — добавил аналитик. В последнее время Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. В частности, он сообщил, что киевский режим готов разрабатывать месторождения полезных ископаемых вместе с США. Впрочем, Зеленский признал, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, он согласился, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, а для обеспечения безопасности потребовал от Запада ядерное оружие.
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997864347.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского

Меркурис: США перестали общаться с Зеленским из-за закрытия украинского проекта

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты перестали публично общаться с Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект "Украина", заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Зеленский начал понимать, что Соединенные Штаты <...> готовятся закрыть проект "Украина". <...> Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским. Келлог не приехал в Киев, Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа", — рассказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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По словам Меркуриса, еще одним тревожным сигналом для главы киевского режима стало заявление Келлога о необходимости проведения выборов на Украине.
"Единственное заявление, которого <...> боялся Зеленский, пришло от Келлога, <...> что нам нужно провести выборы на Украине. <...> Когда они (американцы. — Прим. ред.) говорят о выборах, они на самом деле имеют в виду, что Зеленскому пора уходить", — добавил аналитик.
В последнее время Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. В частности, он сообщил, что киевский режим готов разрабатывать месторождения полезных ископаемых вместе с США. Впрочем, Зеленский признал, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, он согласился, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, а для обеспечения безопасности потребовал от Запада ядерное оружие.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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