https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997875998.html

"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского

"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского - РИА Новости, 07.02.2025

"Больше не разговаривают". Названа причина тяжелого положения Зеленского

Соединенные Штаты перестали публично общаться с Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект "Украина", заявил британский военный аналитик Александр... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:20:00+03:00

2025-02-07T07:20:00+03:00

2025-02-07T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты перестали публично общаться с Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект "Украина", заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Зеленский начал понимать, что Соединенные Штаты <...> готовятся закрыть проект "Украина". <...> Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским. Келлог не приехал в Киев, Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа", — рассказал он.По словам Меркуриса, еще одним тревожным сигналом для главы киевского режима стало заявление Келлога о необходимости проведения выборов на Украине."Единственное заявление, которого <...> боялся Зеленский, пришло от Келлога, <...> что нам нужно провести выборы на Украине. <...> Когда они (американцы. — Прим. ред.) говорят о выборах, они на самом деле имеют в виду, что Зеленскому пора уходить", — добавил аналитик. В последнее время Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений о будущем Украины. В частности, он сообщил, что киевский режим готов разрабатывать месторождения полезных ископаемых вместе с США. Впрочем, Зеленский признал, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, он согласился, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, а для обеспечения безопасности потребовал от Запада ядерное оружие.

https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997864347.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский