Зеленский пообещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ
Зеленский: Киев прорабатывает выгодные контракты в ВСУ для 18-летних украинцев
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует заманить 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами".
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"Боевые бригады, опытные, совместно с минобороны... прорабатывают контрактный вариант для молодых от 18 до 24 лет… Будет специальный договор, будет много преференций... будет очень высокое денежное обеспечение", - заявил Зеленский в интервью агентству Рейтер.
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Зеленский также заявил, что Киев планирует объявить об этих контрактах "в ближайшие дни".
Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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