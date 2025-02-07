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Зеленский пообещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:35 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/zelenskij-1998089631.html
Зеленский пообещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ
Зеленский пообещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
Зеленский пообещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует заманить 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:35:00+03:00
2025-02-07T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
джейк салливан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует заманить 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами". "Боевые бригады, опытные, совместно с минобороны... прорабатывают контрактный вариант для молодых от 18 до 24 лет… Будет специальный договор, будет много преференций... будет очень высокое денежное обеспечение", - заявил Зеленский в интервью агентству Рейтер. Зеленский также заявил, что Киев планирует объявить об этих контрактах "в ближайшие дни". Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250124/mobilizatsiya-1995240470.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Зеленский пообещал 18-летним украинцам выгодные контракты в ВСУ

Зеленский: Киев прорабатывает выгодные контракты в ВСУ для 18-летних украинцев

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует заманить 18-летних в ВСУ "выгодными контрактами".
«
"Боевые бригады, опытные, совместно с минобороны... прорабатывают контрактный вариант для молодых от 18 до 24 лет… Будет специальный договор, будет много преференций... будет очень высокое денежное обеспечение", - заявил Зеленский в интервью агентству Рейтер.
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Зеленский также заявил, что Киев планирует объявить об этих контрактах "в ближайшие дни".
Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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