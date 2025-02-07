https://ria.ru/20250207/zelenskij-1998026889.html

Зеленский уволил представителя по международным гарантиям безопасности

Зеленский уволил представителя по международным гарантиям безопасности - РИА Новости, 07.02.2025

Зеленский уволил представителя по международным гарантиям безопасности

Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:15:00+03:00

2025-02-07T17:15:00+03:00

2025-02-07T17:15:00+03:00

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Зеленского. "Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", - говорится в тексте указа. Мойсюк на эту должность был назначен 13 февраля 2024 года. До этого он занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ. С 2019 года до 2021 года был командующим десантно-штурмовых войск.

https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992111141.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины