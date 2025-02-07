https://ria.ru/20250207/zelenskij-1998026889.html
Зеленский уволил представителя по международным гарантиям безопасности
Зеленский уволил представителя по международным гарантиям безопасности - РИА Новости, 07.02.2025
Зеленский уволил представителя по международным гарантиям безопасности
Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:15:00+03:00
2025-02-07T17:15:00+03:00
2025-02-07T17:15:00+03:00
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Зеленского. "Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", - говорится в тексте указа. Мойсюк на эту должность был назначен 13 февраля 2024 года. До этого он занимал должность заместителя главнокомандующего ВСУ. С 2019 года до 2021 года был командующим десантно-штурмовых войск.
https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992111141.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский уволил представителя по международным гарантиям безопасности
Зеленский уволил представителя по реализации международных гарантий безопасности