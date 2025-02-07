https://ria.ru/20250207/zapad-1997952182.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 07.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю

Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1835 военнослужащих,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:34:00+03:00

2025-02-07T13:34:00+03:00

2025-02-07T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

сша

харьковская область

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нато

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1835 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1835 военнослужащих", - говорится в сводке ведомства за период с 1 по 7 февраля.Кроме того, были уничтожены два танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.Как напомнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Запад" на прошедшей неделе был освобожден населенный пункт Новомлынск в Харьковской области.

https://ria.ru/20250207/svo-1997936328.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), нато