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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 07.02.2025 (обновлено: 13:40 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/zapad-1997952182.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 07.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю
Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1835 военнослужащих,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:34:00+03:00
2025-02-07T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1835 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1835 военнослужащих", - говорится в сводке ведомства за период с 1 по 7 февраля.Кроме того, были уничтожены два танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.Как напомнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Запад" на прошедшей неделе был освобожден населенный пункт Новомлынск в Харьковской области.
https://ria.ru/20250207/svo-1997936328.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" за неделю

ВСУ за неделю в зоне группировки "Запад" потеряли более 1835 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1835 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1835 военнослужащих", - говорится в сводке ведомства за период с 1 по 7 февраля.
Кроме того, были уничтожены два танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.
Как напомнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Запад" на прошедшей неделе был освобожден населенный пункт Новомлынск в Харьковской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТО
 
 
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