https://ria.ru/20250207/zamedlenie-1997995499.html
Мишустин рассказал о последствиях замедления кредитования
Мишустин рассказал о последствиях замедления кредитования - РИА Новости, 07.02.2025
Мишустин рассказал о последствиях замедления кредитования
Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:36:00+03:00
2025-02-07T15:36:00+03:00
2025-02-07T15:36:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, ... годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд и в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен", - сообщил Мишустин. Он отметил, что это может неизбежно приводить к торможению экономики, поэтому здесь задача правительства, в первую очередь, совместно с Банком России "прийти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике". "Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию, сделать все... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - заключил он.
https://ria.ru/20241028/putin-1980503257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о последствиях замедления кредитования
Мишустин: замедление кредитования создает предпосылки для снижения цен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, ... годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд и в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен", - сообщил Мишустин
.
Он отметил, что это может неизбежно приводить к торможению экономики, поэтому здесь задача правительства, в первую очередь, совместно с Банком России "прийти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике".
"Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию, сделать все... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - заключил он.