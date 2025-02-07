https://ria.ru/20250207/zamedlenie-1997995499.html

Мишустин рассказал о последствиях замедления кредитования

Мишустин рассказал о последствиях замедления кредитования - РИА Новости, 07.02.2025

Мишустин рассказал о последствиях замедления кредитования

Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:36:00+03:00

2025-02-07T15:36:00+03:00

2025-02-07T15:36:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Замедление кредитования в России создает необходимые предпосылки для снижения цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики, ... годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд и в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создает необходимые предпосылки для снижения цен", - сообщил Мишустин. Он отметил, что это может неизбежно приводить к торможению экономики, поэтому здесь задача правительства, в первую очередь, совместно с Банком России "прийти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике". "Возможно, не будет столь значительного роста экономики в следующем году, однако это очень важно - остановить инфляцию, сделать все... для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно, скажем так, устойчивой макроэкономической ситуации", - заключил он.

https://ria.ru/20241028/putin-1980503257.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин