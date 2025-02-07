https://ria.ru/20250207/zakharova-1998076663.html

Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова

Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова - РИА Новости, 07.02.2025

Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова

Французская сторона продолжает запугивать российских журналистов, рассказывая о каких-то "мерах воздействия", но Россия умеет отвечать, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:00:00+03:00

2025-02-07T21:00:00+03:00

2025-02-07T21:00:00+03:00

в мире

россия

париж

москва

мария захарова

евросоюз

европарламент

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Французская сторона продолжает запугивать российских журналистов, рассказывая о каких-то "мерах воздействия", но Россия умеет отвечать, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Париж не выдал визу журналисту "Комсомольской правды", Москва заявила об ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Le Monde. Реакцию во французских СМИ на ответную меру Захарова назвала полностью искажённой картиной, тем, что "называется диффамацией". "Французские власти продолжают запугивать российских журналистов, рассказывая о том, что они будут применять к ним какие-то меры воздействия и ещё чего-то. Они должны понимать, что мы умеем отвечать", - сказала она. Полный текст интервью Захаровой РИА Новости читайте в воскресенье 9 февраля на сайте www.ria.ru в 10.00 утра. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998073042.html

https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998009997.html

россия

париж

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, париж, москва, мария захарова, евросоюз, европарламент, франция