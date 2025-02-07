https://ria.ru/20250207/zakharova-1998076663.html
Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова
Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова - РИА Новости, 07.02.2025
Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова
Французская сторона продолжает запугивать российских журналистов, рассказывая о каких-то "мерах воздействия", но Россия умеет отвечать, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:00:00+03:00
2025-02-07T21:00:00+03:00
2025-02-07T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Французская сторона продолжает запугивать российских журналистов, рассказывая о каких-то "мерах воздействия", но Россия умеет отвечать, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Париж не выдал визу журналисту "Комсомольской правды", Москва заявила об ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Le Monde. Реакцию во французских СМИ на ответную меру Захарова назвала полностью искажённой картиной, тем, что "называется диффамацией". "Французские власти продолжают запугивать российских журналистов, рассказывая о том, что они будут применять к ним какие-то меры воздействия и ещё чего-то. Они должны понимать, что мы умеем отвечать", - сказала она. Полный текст интервью Захаровой РИА Новости читайте в воскресенье 9 февраля на сайте www.ria.ru в 10.00 утра. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998073042.html
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в мире, россия, париж, москва, мария захарова, евросоюз, европарламент, франция
В мире, Россия, Париж, Москва, Мария Захарова, Евросоюз, Европарламент, Франция
Россия умеет отвечать на угрозы Франции, заявила Захарова
Захарова: Франция продолжает запугивать журналистов, но Россия умеет отвечать