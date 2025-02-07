https://ria.ru/20250207/zakharova-1998075209.html

Захарова прокомментировала идею создать спецтрибунал по Украине

Захарова прокомментировала идею создать спецтрибунал по Украине - РИА Новости, 07.02.2025

Захарова прокомментировала идею создать спецтрибунал по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение создать "спецтрибунал по агрессии против Украины", заявила, что бюрократов в... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:54:00+03:00

2025-02-07T20:54:00+03:00

2025-02-07T20:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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страсбург

мария захарова

кайя каллас

оон

совет европы

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение создать "спецтрибунал по агрессии против Украины", заявила, что бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял. В размещенном на сайте МИД РФ ответе на вопрос СМИ в связи с подобной европейской инициативой, она указала, что в соответствии со статьей 39 Устава ООН полномочиями определять существование акта агрессии обладает исключительно Совет Безопасности ООН. "Бюрократов в Брюсселе и Страсбурге такой компетенцией никто не наделял", - указала Захарова. "Однако глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, ставит себя выше Совета Безопасности. Неясно, на каких основаниях она считает себя вправе давать юридическую оценку действиям нашей страны и ее руководства. Впрочем, не исключаем, что она вообще не знакома с принципами международного права", - заметила Захарова. Захарова назвала ложью утверждения Каллас том, что предложение европейских чиновников пользуется широкой международной поддержкой. Она напомнила, что первоначально Киев пытался провести идею о трибунале через ООН. Однако во Всемирной организации эти "псевдоправовые заходы" не восприняли. "Тогда на помощь режиму пришел Совет Европы, для которого антироссийские затеи стали основным смыслом продолжения его существования", - добавила Захарова. Она обратила внимание на то, что "юристов" в Страсбурге и Брюсселе "не смущает, что у Совета Европы в силу его природы изначально нет никакой компетенции по отправлению уголовного правосудия и тем более по созданию каких-либо международных трибуналов". "Подобными методами Запад подтверждает свой курс на слом международного права. Ставим их в один ряд с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы", - добавила Захарова. Она подчеркнула, что обвинения России и российских должностных лиц в агрессии "абсурдны", а "несуразные конструкции, которые изобретаются вокруг этого", не имеют юридической основы. Захарова выразила уверенность, что государства Мирового большинства дадут им адекватную оценку. "При этом мы не устаем повторять, что все попытки бандеровского режима и его спонсоров переложить ответственность за свои преступления на кого бы то ни было обречены на провал. Украинские преступники, виновные в тяжких преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники, будут привлечены к справедливому легитимному суду и понесут заслуженное наказание", - подчеркнула дипломат. Она заключила, что расследование таких дел продолжается и "реальное правосудие уже осуществляется". "Госпоже Каллас надо быть поосторожнее", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250207/frantsiya-1998073042.html

https://ria.ru/20250206/zakharova-1997795284.html

https://ria.ru/20250205/zakharova-1997619767.html

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россия, брюссель, страсбург, мария захарова, кайя каллас, оон, совет европы, в мире, украина, евросоюз