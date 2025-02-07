Захарова обвинила США в лицемерных разговорах о защите животных
Захарова уличила США в лицемерии в защите животных из-за экспериментов над ними
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила США в лицемерных разговорах о защите животных на фоне проводимых над ними экспериментов по пересадке половых органов.
В пятницу член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Нэнси Мейс заявила, что США при экс-президенте Джо Байдене потратили 10 миллионов долларов налогоплательщиков на создание трансгендерных мышей, крыс и обезьян.
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“Вопрос: зачем тогда нужны были все эти американские разговоры о защите животных и наклейки на товарах в духе "ни одна свинка не пострадала", если на деньги американских налогоплательщиков мышам пересаживали половые органы и затем следили за их "фертильностью"? ”, - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Новый президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.