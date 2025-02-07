https://ria.ru/20250207/zaharova-1998066248.html

Захарова обвинила США в лицемерных разговорах о защите животных

Захарова обвинила США в лицемерных разговорах о защите животных - РИА Новости, 07.02.2025

Захарова обвинила США в лицемерных разговорах о защите животных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила США в лицемерных разговорах о защите животных на фоне проводимых над ними экспериментов по пересадке... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:42:00+03:00

2025-02-07T19:42:00+03:00

2025-02-07T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила США в лицемерных разговорах о защите животных на фоне проводимых над ними экспериментов по пересадке половых органов. В пятницу член палаты представителей конгресса от Республиканской партии Нэнси Мейс заявила, что США при экс-президенте Джо Байдене потратили 10 миллионов долларов налогоплательщиков на создание трансгендерных мышей, крыс и обезьян. “Вопрос: зачем тогда нужны были все эти американские разговоры о защите животных и наклейки на товарах в духе "ни одна свинка не пострадала", если на деньги американских налогоплательщиков мышам пересаживали половые органы и затем следили за их "фертильностью"? ”, - написала Захарова в своем Telegram-канале. Новый президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, джо байден