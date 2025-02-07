Рейтинг@Mail.ru
Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 07.02.2025 (обновлено: 22:59 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/yakovenko-1998084361.html
Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко
Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко - РИА Новости, 07.02.2025
Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко
Западная дипломатия пережила серьезное упрощение методов работы, ее представители не оттачивают аргументы и не готовы к диалогу, заявил заместитель гендиректора РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:23:00+03:00
2025-02-07T22:59:00+03:00
россия
александр яковенко
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979177779_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_6484784e38d5bba112032a1e00bf6a8d.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Западная дипломатия пережила серьезное упрощение методов работы, ее представители не оттачивают аргументы и не готовы к диалогу, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Вы знаете, в чем проблема на сегодняшний день в западной дипломатии? Это не касается нас, это не касается стран мирового большинства. У них произошло очень сильное упрощение методов работы. Если вы возьмете американскую дипломатию, они работают на уровне ультиматума. Вот, или вы делаете так, или мы будем применять к вам санкции. Вот, собственно говоря, что произошло со всей дипломатической службой, прежде всего Соединенных Штатов. То есть они не готовы к диалогу, а значит, не оттачиваются аргументы&quot;, - сказал он.Как отметил Яковенко, на Западе меньше внимания уделяют историческим наукам, из-за чего реже оперируют историческими прецедентами, которые можно было бы использовать как аргумент при отстаивании своей позиции. "Я уверен, что американцы наверстают на каком-то этапе… Их просто жизнь заставит, и деваться в этом смысле некуда", - добавил он.
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979177779_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_0387bef27ddeed9b7fc32a1dc2b9a378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр яковенко, в мире, политика
Россия, Александр Яковенко, В мире, Политика
Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко

Яковенко: методы западной дипломатии сильно упростились, она не готова к диалогу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Западная дипломатия пережила серьезное упрощение методов работы, ее представители не оттачивают аргументы и не готовы к диалогу, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Вы знаете, в чем проблема на сегодняшний день в западной дипломатии? Это не касается нас, это не касается стран мирового большинства. У них произошло очень сильное упрощение методов работы. Если вы возьмете американскую дипломатию, они работают на уровне ультиматума. Вот, или вы делаете так, или мы будем применять к вам санкции. Вот, собственно говоря, что произошло со всей дипломатической службой, прежде всего Соединенных Штатов. То есть они не готовы к диалогу, а значит, не оттачиваются аргументы", - сказал он.

Как отметил Яковенко, на Западе меньше внимания уделяют историческим наукам, из-за чего реже оперируют историческими прецедентами, которые можно было бы использовать как аргумент при отстаивании своей позиции.
"Я уверен, что американцы наверстают на каком-то этапе… Их просто жизнь заставит, и деваться в этом смысле некуда", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Геополитический контекст переговоров Путина и Трампа
5 февраля, 08:00
 
РоссияАлександр ЯковенкоВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала