Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко
Яковенко: методы западной дипломатии сильно упростились, она не готова к диалогу
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Западная дипломатия пережила серьезное упрощение методов работы, ее представители не оттачивают аргументы и не готовы к диалогу, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".
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"Вы знаете, в чем проблема на сегодняшний день в западной дипломатии? Это не касается нас, это не касается стран мирового большинства. У них произошло очень сильное упрощение методов работы. Если вы возьмете американскую дипломатию, они работают на уровне ультиматума. Вот, или вы делаете так, или мы будем применять к вам санкции. Вот, собственно говоря, что произошло со всей дипломатической службой, прежде всего Соединенных Штатов. То есть они не готовы к диалогу, а значит, не оттачиваются аргументы", - сказал он.
Как отметил Яковенко, на Западе меньше внимания уделяют историческим наукам, из-за чего реже оперируют историческими прецедентами, которые можно было бы использовать как аргумент при отстаивании своей позиции.
"Я уверен, что американцы наверстают на каком-то этапе… Их просто жизнь заставит, и деваться в этом смысле некуда", - добавил он.
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