https://ria.ru/20250207/yakovenko-1998084361.html

Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко

Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко - РИА Новости, 07.02.2025

Западная дипломатия сильно упростилась, заявил Яковенко

Западная дипломатия пережила серьезное упрощение методов работы, ее представители не оттачивают аргументы и не готовы к диалогу, заявил заместитель гендиректора РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:23:00+03:00

2025-02-07T22:23:00+03:00

2025-02-07T22:59:00+03:00

россия

александр яковенко

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Западная дипломатия пережила серьезное упрощение методов работы, ее представители не оттачивают аргументы и не готовы к диалогу, заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24". "Вы знаете, в чем проблема на сегодняшний день в западной дипломатии? Это не касается нас, это не касается стран мирового большинства. У них произошло очень сильное упрощение методов работы. Если вы возьмете американскую дипломатию, они работают на уровне ультиматума. Вот, или вы делаете так, или мы будем применять к вам санкции. Вот, собственно говоря, что произошло со всей дипломатической службой, прежде всего Соединенных Штатов. То есть они не готовы к диалогу, а значит, не оттачиваются аргументы", - сказал он.Как отметил Яковенко, на Западе меньше внимания уделяют историческим наукам, из-за чего реже оперируют историческими прецедентами, которые можно было бы использовать как аргумент при отстаивании своей позиции. "Я уверен, что американцы наверстают на каком-то этапе… Их просто жизнь заставит, и деваться в этом смысле некуда", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр яковенко, в мире, политика