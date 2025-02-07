https://ria.ru/20250207/vsu-1998080118.html

Боец ВС России назвал расправу ВСУ над жителями Русского Поречного местью

Боец ВС России назвал расправу ВСУ над жителями Русского Поречного местью - РИА Новости, 07.02.2025

Боец ВС России назвал расправу ВСУ над жителями Русского Поречного местью

Украинские военные понесли большие потери в курском Русском Поречном и в отместку жестоко расправились с мирными местными жителями, считают штурмовики 352-го... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:35:00+03:00

2025-02-07T21:35:00+03:00

2025-02-07T21:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

русское поречное

курская область

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

украина

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 фев – РИА Новости. Украинские военные понесли большие потери в курском Русском Поречном и в отместку жестоко расправились с мирными местными жителями, считают штурмовики 352-го батальона ВС РФ, которые освобождали Русское Поречное. "В окрестностях Русского Поречного противник потерял несколько сотен человек, бронетехнику. Возможно, из-за этого он и уничтожил жителей - от злости из-за своих проигрышей. Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков", - сказал РИА Новости боец 352-го батальона с позывным "Странник". Лесопосадки вокруг Русского Поречного заполнены телами украинских военнослужащих, передает корреспондент агентства. На земле лежат обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. В небе постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный БТР-3 украинских формирований. "Противник здесь организовал оборону, то есть в виде вот таких вот блиндажей, дотов, пулеметных точек. Наши ребята прошли, пооставляли вот таких "подарков", - добавил собеседник агентства. Минобороны РФ 17 января сообщило, что за две недели российская группировка войск "Север" освободила от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области: Русское Поречное, Александрию, Леонидово и Кругленькое. После освобождения первого из этих сел российские военнослужащие нашли в подвалах тела замученных украинскими боевиками мирных жителей. Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html

https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html

https://ria.ru/20250206/prigovor-1997717067.html

россия

русское поречное

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурмовики: ВСУ казнили мирных жителей в Русском Поречном в отместку за большие потери ВСУ казнили мирных жителей в Русском Поречном в отместку за большие потери, считают штурмовики 352-го батальона, которые освобождали село. 2025-02-07T21:35 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, русское поречное, курская область, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф