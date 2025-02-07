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Боец ВС России назвал расправу ВСУ над жителями Русского Поречного местью - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 07.02.2025 (обновлено: 21:42 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vsu-1998080118.html
Боец ВС России назвал расправу ВСУ над жителями Русского Поречного местью
Боец ВС России назвал расправу ВСУ над жителями Русского Поречного местью - РИА Новости, 07.02.2025
Боец ВС России назвал расправу ВСУ над жителями Русского Поречного местью
Украинские военные понесли большие потери в курском Русском Поречном и в отместку жестоко расправились с мирными местными жителями, считают штурмовики 352-го... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:35:00+03:00
2025-02-07T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
русское поречное
курская область
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
украина
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 фев – РИА Новости. Украинские военные понесли большие потери в курском Русском Поречном и в отместку жестоко расправились с мирными местными жителями, считают штурмовики 352-го батальона ВС РФ, которые освобождали Русское Поречное. "В окрестностях Русского Поречного противник потерял несколько сотен человек, бронетехнику. Возможно, из-за этого он и уничтожил жителей - от злости из-за своих проигрышей. Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков", - сказал РИА Новости боец 352-го батальона с позывным "Странник". Лесопосадки вокруг Русского Поречного заполнены телами украинских военнослужащих, передает корреспондент агентства. На земле лежат обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. В небе постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный БТР-3 украинских формирований. "Противник здесь организовал оборону, то есть в виде вот таких вот блиндажей, дотов, пулеметных точек. Наши ребята прошли, пооставляли вот таких "подарков", - добавил собеседник агентства. Минобороны РФ 17 января сообщило, что за две недели российская группировка войск "Север" освободила от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области: Русское Поречное, Александрию, Леонидово и Кругленькое. После освобождения первого из этих сел российские военнослужащие нашли в подвалах тела замученных украинскими боевиками мирных жителей. Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html
https://ria.ru/20250201/porechnoe-1996737794.html
https://ria.ru/20250206/prigovor-1997717067.html
россия
русское поречное
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Штурмовики: ВСУ казнили мирных жителей в Русском Поречном в отместку за большие потери
ВСУ казнили мирных жителей в Русском Поречном в отместку за большие потери, считают штурмовики 352-го батальона, которые освобождали село.
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россия, русское поречное, курская область, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Русское Поречное, Курская область, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Боец ВС России назвал расправу ВСУ над жителями Русского Поречного местью

Боец с позывным "Странник": ВСУ казнили жителей Русского Поречного в отместку

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 фев – РИА Новости. Украинские военные понесли большие потери в курском Русском Поречном и в отместку жестоко расправились с мирными местными жителями, считают штурмовики 352-го батальона ВС РФ, которые освобождали Русское Поречное.
"В окрестностях Русского Поречного противник потерял несколько сотен человек, бронетехнику. Возможно, из-за этого он и уничтожил жителей - от злости из-за своих проигрышей. Наши подразделения продолжают двигаться, будут двигаться до конца, пока не освободят нашу землю от фашистских выродков", - сказал РИА Новости боец 352-го батальона с позывным "Странник".
Главная страница сайта Википедия - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном
2 февраля, 00:32
Лесопосадки вокруг Русского Поречного заполнены телами украинских военнослужащих, передает корреспондент агентства. На земле лежат обрывки униформы и остатки снаряжения, произведенного в странах НАТО. В небе постоянно кружат беспилотники. В нескольких километрах от населенного пункта в лесопосадке стоит уничтоженный БТР-3 украинских формирований.
"Противник здесь организовал оборону, то есть в виде вот таких вот блиндажей, дотов, пулеметных точек. Наши ребята прошли, пооставляли вот таких "подарков", - добавил собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Боевики ВСУ пытали током женщину в Русском Поречном
1 февраля, 00:34
Минобороны РФ 17 января сообщило, что за две недели российская группировка войск "Север" освободила от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области: Русское Поречное, Александрию, Леонидово и Кругленькое. После освобождения первого из этих сел российские военнослужащие нашли в подвалах тела замученных украинскими боевиками мирных жителей.
Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Военнослужащие ВСУ во время оглашения приговора в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Трем украинским боевикам вынесли приговор за преступления в Курской области
6 февраля, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРусское ПоречноеКурская областьВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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