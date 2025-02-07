https://ria.ru/20250207/vsu-1998042331.html

ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск

ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск - РИА Новости, 07.02.2025

ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск

ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:04:00+03:00

2025-02-07T18:04:00+03:00

2025-02-07T18:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

дзержинский

константиновка

харьковская область

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны."Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70 процентов личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов"*. Площадь освобожденной городской застройки составила более 50 квадратных километров. Российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории, уточнили в министерстве. "Общее продвижение в глубину обороны противника составило более 13 километров", — говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию. Там также подчеркнули, что установление контроля над Дзержинском открывает дорогу для освобождения Константиновки и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ. За последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — Дружбу. Кроме того, группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997583031.html

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

дзержинский

константиновка

харьковская область

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), дзержинский, константиновка, харьковская область