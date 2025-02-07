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ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 07.02.2025 (обновлено: 18:39 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vsu-1998042331.html
ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск
ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск
ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:04:00+03:00
2025-02-07T18:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
дзержинский
константиновка
харьковская область
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны.&quot;Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70 процентов личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов&quot;, — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов"*. Площадь освобожденной городской застройки составила более 50 квадратных километров. Российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории, уточнили в министерстве. "Общее продвижение в глубину обороны противника составило более 13 километров", — говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию. Там также подчеркнули, что установление контроля над Дзержинском открывает дорогу для освобождения Константиновки и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ. За последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — Дружбу. Кроме того, группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997583031.html
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
дзержинский
константиновка
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), дзержинский, константиновка, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дзержинский, Константиновка, Харьковская область
ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск

ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли более 26 тысяч военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС России в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны.
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"Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70 процентов личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов", — говорится в сообщении.

Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов"*.
Площадь освобожденной городской застройки составила более 50 квадратных километров. Российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории, уточнили в министерстве.
"Общее продвижение в глубину обороны противника составило более 13 километров", — говорится в сообщении.
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6 февраля, 17:14
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию. Там также подчеркнули, что установление контроля над Дзержинском открывает дорогу для освобождения Константиновки и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ.
За последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — Дружбу. Кроме того, группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
Вчера, 17:12
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДзержинскийКонстантиновкаХарьковская область
 
 
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