ВСУ потеряли более 26 тысяч военных в боях за Дзержинск
ВСУ за пять месяцев боев за Дзержинск потеряли более 26 тысяч военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС России в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли за пять месяцев боев за Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны.
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"Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70 процентов личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов", — говорится в сообщении.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
Как отметили в ведомстве, киевский режим превратил город в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку. Для удержания Дзержинска противник стянул восемь бригад, группировка превышала 40 тысяч военнослужащих, среди них были формирования иностранных наемников и бригада "Азов"*.
Площадь освобожденной городской застройки составила более 50 квадратных километров. Российские войска взяли под контроль 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории, уточнили в министерстве.
"Общее продвижение в глубину обороны противника составило более 13 километров", — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию. Там также подчеркнули, что установление контроля над Дзержинском открывает дорогу для освобождения Константиновки и выхода во фланг краматорской группировки ВСУ.
За последнюю неделю группировка "Центр" взяла под контроль еще три населенных пункта: 1 февраля — Крымское, 5 февраля — Барановку, 7 февраля — Дружбу. Кроме того, группировка "Запад" 5 февраля освободила Новомлынск в Харьковской области.
* Запрещенная в России террористическая организация.