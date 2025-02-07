Рейтинг@Mail.ru
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vsu-1998032288.html
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте - РИА Новости, 07.02.2025
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте
В ВСУ возник серьезный дефицит операторов беспилотников, заявила украинская военнослужащая Ульяна Кузик в эфире телеканала НТА. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:35:00+03:00
2025-02-07T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В ВСУ возник серьезный дефицит операторов беспилотников, заявила украинская военнослужащая Ульяна Кузик в эфире телеканала НТА."Я когда-то говорила, что наступит день, что я буду искать не дроны, а операторов дронов и знаете: это время действительно наступило. Когда-то мы шутили, что нет дронов, а есть много операторов. Знаете, сейчас проблема другая — сейчас есть дроны &lt;…&gt; у нас пилотов мало, нам не хватает пилотов", — посетовала она.Кузик также добавила, что подавляющая часть от зарплат военных тратится на покупку дополнительных средств для ведения боевых действий, в том числе дронов и запчастей.Как рассказывала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с позывным "Гаечка", на линии фронта со стороны ВС Украины появилось много неопытных операторов беспилотников. По ее словам, в связи с этим увеличилось количество трофейных дронов.В Минобороны России ранее сообщали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности армии.
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте

Военнослужащая Кузик пожаловалась на нехватку операторов дронов в ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В ВСУ возник серьезный дефицит операторов беспилотников, заявила украинская военнослужащая Ульяна Кузик в эфире телеканала НТА.
«
"Я когда-то говорила, что наступит день, что я буду искать не дроны, а операторов дронов и знаете: это время действительно наступило. Когда-то мы шутили, что нет дронов, а есть много операторов. Знаете, сейчас проблема другая — сейчас есть дроны <…> у нас пилотов мало, нам не хватает пилотов", — посетовала она.
Кузик также добавила, что подавляющая часть от зарплат военных тратится на покупку дополнительных средств для ведения боевых действий, в том числе дронов и запчастей.
Как рассказывала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с позывным "Гаечка", на линии фронта со стороны ВС Украины появилось много неопытных операторов беспилотников. По ее словам, в связи с этим увеличилось количество трофейных дронов.
В Минобороны России ранее сообщали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности армии.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала