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"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте - РИА Новости, 07.02.2025
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте
В ВСУ возник серьезный дефицит операторов беспилотников, заявила украинская военнослужащая Ульяна Кузик в эфире телеканала НТА. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:35:00+03:00
2025-02-07T17:35:00+03:00
2025-02-07T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В ВСУ возник серьезный дефицит операторов беспилотников, заявила украинская военнослужащая Ульяна Кузик в эфире телеканала НТА."Я когда-то говорила, что наступит день, что я буду искать не дроны, а операторов дронов и знаете: это время действительно наступило. Когда-то мы шутили, что нет дронов, а есть много операторов. Знаете, сейчас проблема другая — сейчас есть дроны <…> у нас пилотов мало, нам не хватает пилотов", — посетовала она.Кузик также добавила, что подавляющая часть от зарплат военных тратится на покупку дополнительных средств для ведения боевых действий, в том числе дронов и запчастей.Как рассказывала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с позывным "Гаечка", на линии фронта со стороны ВС Украины появилось много неопытных операторов беспилотников. По ее словам, в связи с этим увеличилось количество трофейных дронов.В Минобороны России ранее сообщали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности армии.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте
Военнослужащая Кузик пожаловалась на нехватку операторов дронов в ВСУ