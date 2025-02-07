https://ria.ru/20250207/vsu-1998032288.html

"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте

"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте - РИА Новости, 07.02.2025

"Время наступило". В ВСУ забили тревогу из-за проблемы на фронте

В ВСУ возник серьезный дефицит операторов беспилотников, заявила украинская военнослужащая Ульяна Кузик в эфире телеканала НТА. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:35:00+03:00

2025-02-07T17:35:00+03:00

2025-02-07T17:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В ВСУ возник серьезный дефицит операторов беспилотников, заявила украинская военнослужащая Ульяна Кузик в эфире телеканала НТА."Я когда-то говорила, что наступит день, что я буду искать не дроны, а операторов дронов и знаете: это время действительно наступило. Когда-то мы шутили, что нет дронов, а есть много операторов. Знаете, сейчас проблема другая — сейчас есть дроны <…> у нас пилотов мало, нам не хватает пилотов", — посетовала она.Кузик также добавила, что подавляющая часть от зарплат военных тратится на покупку дополнительных средств для ведения боевых действий, в том числе дронов и запчастей.Как рассказывала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с позывным "Гаечка", на линии фронта со стороны ВС Украины появилось много неопытных операторов беспилотников. По ее словам, в связи с этим увеличилось количество трофейных дронов.В Минобороны России ранее сообщали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности армии.

https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины