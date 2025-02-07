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ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 07.02.2025 (обновлено: 17:36 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vsu-1998031970.html
ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска
ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска
ВСУ провели массовое дистанционное минирование в окрестностях Дзержинска перед тем как отойти из города, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:31:00+03:00
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. ВСУ провели массовое дистанционное минирование в окрестностях Дзержинска перед тем как отойти из города, рассказали РИА Новости в силовых структурах."Очень много применяли беспилотной авиации, FPV-дронов, гексакоптеры со сбросом ТМ-62, именно как фугас (советская противотанковая фугасная мина - ред.). Очень много мин, причем подбрасывают дистанционно", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250207/svo-1997937354.html
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска

ВСУ перед отходом из Дзержинска заминировали объекты инфраструктуры и дороги

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. ВСУ провели массовое дистанционное минирование в окрестностях Дзержинска перед тем как отойти из города, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Очень много применяли беспилотной авиации, FPV-дронов, гексакоптеры со сбросом ТМ-62, именно как фугас (советская противотанковая фугасная мина - ред.). Очень много мин, причем подбрасывают дистанционно", - рассказал собеседник агентства.
Отражение атаки ВСУ дроноводами Центра «Рубикон» в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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Вчера, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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