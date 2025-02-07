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ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска
ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска
ВСУ провели массовое дистанционное минирование в окрестностях Дзержинска перед тем как отойти из города, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:31:00+03:00
2025-02-07T17:31:00+03:00
2025-02-07T17:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. ВСУ провели массовое дистанционное минирование в окрестностях Дзержинска перед тем как отойти из города, рассказали РИА Новости в силовых структурах."Очень много применяли беспилотной авиации, FPV-дронов, гексакоптеры со сбросом ТМ-62, именно как фугас (советская противотанковая фугасная мина - ред.). Очень много мин, причем подбрасывают дистанционно", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250207/svo-1997937354.html
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ провели массовое минирование в окрестностях Дзержинска
ВСУ перед отходом из Дзержинска заминировали объекты инфраструктуры и дороги