https://ria.ru/20250207/vsu-1998007417.html

ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ

ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025

ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ

Операторы дрона-камикадзе 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:17:00+03:00

2025-02-07T16:17:00+03:00

2025-02-07T16:17:00+03:00

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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Операторы дрона-камикадзе 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку PzH-2000 в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг". "Операторы БПЛА 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку PzH-2000, дроном на оптоволокне в районе н.п. Часов Яр", - сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса. Сообщается, что, по информации из открытых источников, указанных самоходных артиллерийских установок в НАТО насчитывается около 40 единиц, стоимость одной составляет 15 миллионов евро.

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsi-1997640057.html

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часов яр, нато, вооруженные силы рф