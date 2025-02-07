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ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vsu-1998007417.html
ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ
ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ
Операторы дрона-камикадзе 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:17:00+03:00
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Операторы дрона-камикадзе 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку PzH-2000 в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг". "Операторы БПЛА 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку PzH-2000, дроном на оптоволокне в районе н.п. Часов Яр", - сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса. Сообщается, что, по информации из открытых источников, указанных самоходных артиллерийских установок в НАТО насчитывается около 40 единиц, стоимость одной составляет 15 миллионов евро.
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часов яр, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, НАТО, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ

Операторы дрона-камикадзе уничтожили установку PzH-2000 в районе Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Операторы дрона-камикадзе 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в составе Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку PzH-2000 в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса (ДК), действующего в составе группировки войск "Юг".
"Операторы БПЛА 200-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку PzH-2000, дроном на оптоволокне в районе н.п. Часов Яр", - сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса.
Сообщается, что, по информации из открытых источников, указанных самоходных артиллерийских установок в НАТО насчитывается около 40 единиц, стоимость одной составляет 15 миллионов евро.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области
Вчера, 05:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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