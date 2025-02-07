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Севастополец получил 12 лет колонии за перевод денег на нужды ВСУ
Севастополец получил 12 лет колонии за перевод денег на нужды ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
Севастополец получил 12 лет колонии за перевод денег на нужды ВСУ
Севастополец получил 12 лет колонии и штраф 300 тысяч рублей за перевод денег на нужды ВСУ, сообщило крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:28:00+03:00
2025-02-07T15:28:00+03:00
2025-02-07T15:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Севастополец получил 12 лет колонии и штраф 300 тысяч рублей за перевод денег на нужды ВСУ, сообщило крымское управление ФСБ РФ."Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Решение вынес Севастопольский городской суд. Мужчина является гражданином России и Украины. Судом он признан виновным в государственной измене."Установлено, что уроженец г. Севастополя, 1977 г.р., сторонник украинской националистической идеологии и противник СВО, находясь на территории Испании в период с 2023 по 2024 год, систематически переводил денежные средства для оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины. По приезду в Севастополь был задержан сотрудниками УФСБ", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240923/rostov-1974199486.html
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происшествия, россия, украина, севастополь, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Севастополец получил 12 лет колонии за перевод денег на нужды ВСУ
УФСБ: Севастополец получил 12 лет колонии и штраф за перевод денег на нужды ВСУ