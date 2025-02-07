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Севастополец получил 12 лет колонии за перевод денег на нужды ВСУ

Севастополец получил 12 лет колонии за перевод денег на нужды ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025

Севастополец получил 12 лет колонии за перевод денег на нужды ВСУ

Севастополец получил 12 лет колонии и штраф 300 тысяч рублей за перевод денег на нужды ВСУ, сообщило крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:28:00+03:00

2025-02-07T15:28:00+03:00

2025-02-07T15:51:00+03:00

происшествия

россия

украина

севастополь

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Севастополец получил 12 лет колонии и штраф 300 тысяч рублей за перевод денег на нужды ВСУ, сообщило крымское управление ФСБ РФ."Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а также с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Решение вынес Севастопольский городской суд. Мужчина является гражданином России и Украины. Судом он признан виновным в государственной измене."Установлено, что уроженец г. Севастополя, 1977 г.р., сторонник украинской националистической идеологии и противник СВО, находясь на территории Испании в период с 2023 по 2024 год, систематически переводил денежные средства для оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины. По приезду в Севастополь был задержан сотрудниками УФСБ", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240923/rostov-1974199486.html

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происшествия, россия, украина, севастополь, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)