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ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 2020 военнослужащих, 21 танк на курском и харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:44:00+03:00
2025-02-07T13:44:00+03:00
2025-02-07T14:13:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли более 2020 военнослужащих, 21 танк на курском и харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ."В течение недели продолжено уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 боевая бронированная машина. Уничтожены 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера"
Потери ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю составили свыше 2000 военных