Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 07.02.2025 (обновлено: 14:13 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vsu-1997955979.html
ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 2020 военнослужащих, 21 танк на курском и харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:44:00+03:00
2025-02-07T14:13:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли более 2020 военнослужащих, 21 танк на курском и харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ."В течение недели продолжено уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 боевая бронированная машина. Уничтожены 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250207/ekipazh-1997869298.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера"

Потери ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю составили свыше 2000 военных

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли более 2020 военнослужащих, 21 танк на курском и харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели продолжено уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 боевая бронированная машина. Уничтожены 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
Вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Российские военные ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала