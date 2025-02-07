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ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 07.02.2025

ВСУ за неделю потеряли свыше двух тысяч военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли более 2020 военнослужащих, 21 танк на курском и харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:44:00+03:00

2025-02-07T13:44:00+03:00

2025-02-07T14:13:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли более 2020 военнослужащих, 21 танк на курском и харьковском направлениях в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ."В течение недели продолжено уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 боевая бронированная машина. Уничтожены 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.

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вооруженные силы украины, россия, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)