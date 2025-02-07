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Комбат ВСУ застрелил солдата за отказ отдать выплаты
Комбат ВСУ застрелил солдата за отказ отдать выплаты - РИА Новости, 07.02.2025
Комбат ВСУ застрелил солдата за отказ отдать выплаты
Комбат Вооруженных сил Украины Дмитрий Тесленко расстрелял солдата ВСУ Валентина Козлюка за отказ отдавать боевые выплаты, сообщает Telegram-канал "Политика... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:31:00+03:00
2025-02-07T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.Комбат Вооруженных сил Украины Дмитрий Тесленко расстрелял солдата ВСУ Валентина Козлюка за отказ отдавать боевые выплаты, сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на вдову убитого военного."По ее словам, Валентина застрелил из автомата собственный комбат за отказ отдавать руководству деньги, которые начисляли за службу на "нуле". Накануне над ним издевался сам комбат Дмитрий Тесленко, а также старший сержант Сергей Каус, утверждает женщина", — говорится в публикации.В материале указали, что после совершения убийства украинских военнослужащих взяли под арест.Западные СМИ сообщали, что украинцы все больше жалуются на усталость от продолжающихся боевых действий. Американская газета The Washington Post писала о растущем расколе в украинском обществе на фоне общего упадка морального духа и неудач ВСУ на фронте.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, киев
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
Комбат ВСУ застрелил солдата за отказ отдать выплаты
Комбат ВСУ Тесленко застрелил украинского солдата за отказ давать боевые выплаты