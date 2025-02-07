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ВСУ за сутки потеряли 11 танков в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
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12:40 07.02.2025 (обновлено: 13:52 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vsu-1997935989.html
ВСУ за сутки потеряли 11 танков в Курской области
ВСУ за сутки потеряли 11 танков в Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
ВСУ за сутки потеряли 11 танков в Курской области
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, а также три пункта управления БПЛА, в том числе во время... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:40:00+03:00
2025-02-07T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, а также три пункта управления БПЛА, в том числе во время провалившегося контрнаступления на Черкасскую Конопельку и Уланок, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В том числе в ходе отражения контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок противник потерял более 200 человек. Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника, напомнили в МО РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58230 военнослужащих, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортеров, 1797 боевых бронированных машин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 37 единиц инженерной и другой техники, из них 17 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250207/vsu-1997899615.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, технологии, безопасность, сша
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность, США
ВСУ за сутки потеряли 11 танков в Курской области

МО России сообщило о срыве контратаки ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, а также три пункта управления БПЛА, в том числе во время провалившегося контрнаступления на Черкасскую Конопельку и Уланок, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 38 боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", три инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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В том числе в ходе отражения контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок противник потерял более 200 человек. Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника, напомнили в МО РФ.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58230 военнослужащих, 348 танков, 251 боевую машину пехоты, 197 бронетранспортеров, 1797 боевых бронированных машин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 37 единиц инженерной и другой техники, из них 17 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныТехнологииБезопасностьСША
 
 
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