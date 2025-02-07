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В Запорожской области уничтожили три украинских танка
В Запорожской области уничтожили три украинских танка - РИА Новости, 07.02.2025
В Запорожской области уничтожили три украинских танка
Три танка ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Каменском на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:10:00+03:00
2025-02-07T11:10:00+03:00
2025-02-07T11:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Три танка ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Каменском на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник предпринял попытку контратаки в Каменском на степногорском направлении Запорожской линии фронта, но был разбит нашими войсками. Враг потерял три танка, а также около десяти боевиков", - сказал Рогов. По его словам, удар по группе противника был нанесен с помощью дронов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области уничтожили три украинских танка
Рогов: в Каменском уничтожили три танка ВСУ при попытке контратаки