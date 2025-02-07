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В Запорожской области уничтожили три украинских танка - РИА Новости, 07.02.2025
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11:10 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vsu-1997903693.html
В Запорожской области уничтожили три украинских танка
В Запорожской области уничтожили три украинских танка - РИА Новости, 07.02.2025
В Запорожской области уничтожили три украинских танка
Три танка ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Каменском на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:10:00+03:00
2025-02-07T11:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Три танка ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Каменском на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник предпринял попытку контратаки в Каменском на степногорском направлении Запорожской линии фронта, но был разбит нашими войсками. Враг потерял три танка, а также около десяти боевиков", - сказал Рогов. По его словам, удар по группе противника был нанесен с помощью дронов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
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в мире, запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области уничтожили три украинских танка

Рогов: в Каменском уничтожили три танка ВСУ при попытке контратаки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Три танка ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Каменском на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Противник предпринял попытку контратаки в Каменском на степногорском направлении Запорожской линии фронта, но был разбит нашими войсками. Враг потерял три танка, а также около десяти боевиков", - сказал Рогов.
По его словам, удар по группе противника был нанесен с помощью дронов.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
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В миреЗапорожская областьРоссияЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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