https://ria.ru/20250207/vsu-1997903693.html

В Запорожской области уничтожили три украинских танка

В Запорожской области уничтожили три украинских танка - РИА Новости, 07.02.2025

В Запорожской области уничтожили три украинских танка

Три танка ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Каменском на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:10:00+03:00

2025-02-07T11:10:00+03:00

2025-02-07T11:10:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Три танка ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Каменском на степногорском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник предпринял попытку контратаки в Каменском на степногорском направлении Запорожской линии фронта, но был разбит нашими войсками. Враг потерял три танка, а также около десяти боевиков", - сказал Рогов. По его словам, удар по группе противника был нанесен с помощью дронов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, в Каменском идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины