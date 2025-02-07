https://ria.ru/20250207/vsu-1997898471.html

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области - РИА Новости, 07.02.2025

ВСУ за сутки атаковали семь районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 30 беспилотниками, погибли три человека, сообщил глава... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:41:00+03:00

2025-02-07T10:41:00+03:00

2025-02-07T10:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных районов Белгородской области более 30 беспилотниками, погибли три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 25 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 37 снарядов и совершены атаки с применением 37 беспилотников, из них 23 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном частном домовладении, объекте связи, пяти транспортных средствах, также поврежден храм. "В Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Красное, Крутой Лог и Ясные Зори подверглись атакам семи беспилотников… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Логачёвка и хутору Дубровки нанесены удары четырех беспилотников, два из которых были сбиты. В селе Логачёвка, где с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации, в результате сброса взрывного устройства на легковой автомобиль погибли три человека", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе два села подверглись обстрелу с применением четырех боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущено пять боеприпасов и совершены атаки четырех беспилотников. В Грайворонском округе шесть населенных пунктов обстреляны 25 снарядами и нанесены удары с помощью трех БПЛА. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Колотиловка и Теребрено в ходе двух обстрелов выпущено три боеприпаса и совершены атаки трех беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Вознесеновка и Муром зафиксированы атаки 15 беспилотников, которые были сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250206/ataka-1997687568.html

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997648364.html

белгородская область

украина

белгородский район

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков