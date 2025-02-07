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В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 07.02.2025
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10:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vsu-1997895607.html
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали три человека
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 07.02.2025
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали три человека
Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:18:00+03:00
2025-02-07T10:18:00+03:00
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя: двое мужчин и одна женщина. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. За день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Алешки, Обрывка, Заводовка.
https://ria.ru/20250206/kakhovki-1997822420.html
новая каховка
днепр (город)
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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали три человека

В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали двое мужчин и женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрелов ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя: двое мужчин и одна женщина. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. За день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Алешки, Обрывка, Заводовка.
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Новая КаховкаДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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