https://ria.ru/20250207/vsu-1997895607.html

В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали три человека

В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 07.02.2025

В Новой Каховке при обстреле ВСУ пострадали три человека

Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:18:00+03:00

2025-02-07T10:18:00+03:00

2025-02-07T10:18:00+03:00

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Двое мужчин и женщина ранены в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки Херсонской области, всего за сутки ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов ВСУ Новой Каховки пострадали три мирных жителя: двое мужчин и одна женщина. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. За день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Алешки, Обрывка, Заводовка.

https://ria.ru/20250206/kakhovki-1997822420.html

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

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новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность