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Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль - РИА Новости, 07.02.2025
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03:12 07.02.2025 (обновлено: 03:16 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/vrach-1997862965.html
Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль
Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль - РИА Новости, 07.02.2025
Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль
Головную боль, тошноту и "синдром сосны" может вызвать чрезмерное потребление кедровых орехов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:12:00+03:00
2025-02-07T03:16:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Головную боль, тошноту и "синдром сосны" может вызвать чрезмерное потребление кедровых орехов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Потребление кедровых орехов чревато появлением "синдрома сосны" во рту: это вкусовое расстройство, которое развивается через 12-48 часов после употребления кедровых орехов. Оно проявляется горьким металлическим привкусом и длится 2-4 недели. При этом, горечь во рту после еды может усиливаться. Кроме того, к симптомам могут добавляться диарея, головная боль и тошнота", — сказала Сухорукова. Гастроэнтеролог предупреждает, что употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии и различные заболевания ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, гастрит, панкреатит.Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить, залив теплой водой на ночь, заключила собеседница агентства.
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова, Здоровье - Общество
Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль

Врач Сухорукова: потребление кедровых орехов может вызвать синдром сосны

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКедровые орехи
Кедровые орехи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кедровые орехи . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Головную боль, тошноту и "синдром сосны" может вызвать чрезмерное потребление кедровых орехов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Потребление кедровых орехов чревато появлением "синдрома сосны" во рту: это вкусовое расстройство, которое развивается через 12-48 часов после употребления кедровых орехов. Оно проявляется горьким металлическим привкусом и длится 2-4 недели. При этом, горечь во рту после еды может усиливаться. Кроме того, к симптомам могут добавляться диарея, головная боль и тошнота", — сказала Сухорукова.
Гастроэнтеролог предупреждает, что употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии и различные заболевания ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, гастрит, панкреатит.
Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить, залив теплой водой на ночь, заключила собеседница агентства.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила СухоруковаЗдоровье - Общество
 
 
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