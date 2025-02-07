https://ria.ru/20250207/vrach-1997862965.html

Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль

Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль - РИА Новости, 07.02.2025

Назван неожиданный продукт, который может вызвать головную боль

Головную боль, тошноту и "синдром сосны" может вызвать чрезмерное потребление кедровых орехов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:12:00+03:00

2025-02-07T03:12:00+03:00

2025-02-07T03:16:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Головную боль, тошноту и "синдром сосны" может вызвать чрезмерное потребление кедровых орехов, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Потребление кедровых орехов чревато появлением "синдрома сосны" во рту: это вкусовое расстройство, которое развивается через 12-48 часов после употребления кедровых орехов. Оно проявляется горьким металлическим привкусом и длится 2-4 недели. При этом, горечь во рту после еды может усиливаться. Кроме того, к симптомам могут добавляться диарея, головная боль и тошнота", — сказала Сухорукова. Гастроэнтеролог предупреждает, что употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии и различные заболевания ЖКТ: синдром раздраженного кишечника, гастрит, панкреатит.Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить, залив теплой водой на ночь, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250204/gastroenterolog-1997215155.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье - общество