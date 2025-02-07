https://ria.ru/20250207/voz-1997946258.html

ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме

ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме - РИА Новости, 07.02.2025

ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, где... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:13:00+03:00

2025-02-07T13:13:00+03:00

2025-02-07T13:24:00+03:00

воз

в мире

демократическая республика конго

международный комитет красного креста (мккк)

женева (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg

ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, где существовала опасность утечки из-за перебоев с электричеством, заявил представитель ВОЗ в Демократической Республике Конго Бурейма Хама Самбо.Ранее Международный Комитет Красного Креста ( МККК ) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии."Нам удалось доставить топливо в эту лабораторию, и помещения, содержащие штаммы вируса Эбола, Марбург, оспы обезьян и COVID-19, закрылись автоматически. В настоящее время нет риска утечки, связанной с этой лабораторией. Она в безопасности", - сказал он ответил, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на брифинге в Женеве.

https://ria.ru/20250204/kongo-1997304317.html

демократическая республика конго

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, в мире, демократическая республика конго, международный комитет красного креста (мккк), женева (город)