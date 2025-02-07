https://ria.ru/20250207/voz-1997946258.html
ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме
ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме - РИА Новости, 07.02.2025
ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, где... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:13:00+03:00
2025-02-07T13:13:00+03:00
2025-02-07T13:24:00+03:00
воз
в мире
демократическая республика конго
международный комитет красного креста (мккк)
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg
ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, где существовала опасность утечки из-за перебоев с электричеством, заявил представитель ВОЗ в Демократической Республике Конго Бурейма Хама Самбо.Ранее Международный Комитет Красного Креста ( МККК ) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии."Нам удалось доставить топливо в эту лабораторию, и помещения, содержащие штаммы вируса Эбола, Марбург, оспы обезьян и COVID-19, закрылись автоматически. В настоящее время нет риска утечки, связанной с этой лабораторией. Она в безопасности", - сказал он ответил, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на брифинге в Женеве.
https://ria.ru/20250204/kongo-1997304317.html
демократическая республика конго
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_412:159:2789:1942_1920x0_80_0_0_739dff2a3bbd5c75652f5c6ad5fe0ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире, демократическая республика конго, международный комитет красного креста (мккк), женева (город)
ВОЗ, В мире, Демократическая Республика Конго, Международный комитет Красного Креста (МККК), Женева (город)
ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме
ВОЗ предотвратила утечку в бактериологической лаборатории в Гоме