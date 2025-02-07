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ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме - РИА Новости, 07.02.2025
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13:13 07.02.2025 (обновлено: 13:24 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/voz-1997946258.html
ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме
ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме - РИА Новости, 07.02.2025
ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, где... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:13:00+03:00
2025-02-07T13:24:00+03:00
воз
в мире
демократическая республика конго
международный комитет красного креста (мккк)
женева (город)
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ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, где существовала опасность утечки из-за перебоев с электричеством, заявил представитель ВОЗ в Демократической Республике Конго Бурейма Хама Самбо.Ранее Международный Комитет Красного Креста ( МККК ) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии."Нам удалось доставить топливо в эту лабораторию, и помещения, содержащие штаммы вируса Эбола, Марбург, оспы обезьян и COVID-19, закрылись автоматически. В настоящее время нет риска утечки, связанной с этой лабораторией. Она в безопасности", - сказал он ответил, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на брифинге в Женеве.
https://ria.ru/20250204/kongo-1997304317.html
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воз, в мире, демократическая республика конго, международный комитет красного креста (мккк), женева (город)
ВОЗ, В мире, Демократическая Республика Конго, Международный комитет Красного Креста (МККК), Женева (город)
ВОЗ удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме

ВОЗ предотвратила утечку в бактериологической лаборатории в Гоме

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) удалось обезопасить бактериологическую лабораторию в Гоме на востоке Демократической Республики Конго, где существовала опасность утечки из-за перебоев с электричеством, заявил представитель ВОЗ в Демократической Республике Конго Бурейма Хама Самбо.
Ранее Международный Комитет Красного Креста ( МККК ) предупредил стороны конфликта на востоке ДРК об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме из-за перебоев в подаче электроэнергии.
"Нам удалось доставить топливо в эту лабораторию, и помещения, содержащие штаммы вируса Эбола, Марбург, оспы обезьян и COVID-19, закрылись автоматически. В настоящее время нет риска утечки, связанной с этой лабораторией. Она в безопасности", - сказал он ответил, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на брифинге в Женеве.
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ВОЗВ миреДемократическая Республика КонгоМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Женева (город)
 
 
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