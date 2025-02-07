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В Генштабе рассказали о модернизации вооружения во время СВО

В Генштабе рассказали о модернизации вооружения во время СВО - РИА Новости, 07.02.2025

В Генштабе рассказали о модернизации вооружения во время СВО

За время СВО приняты решения по модернизации более 190 образцов вооружения и устранению ряда недостатков, выявленных в боях, сообщил председатель... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:20:00+03:00

2025-02-07T00:20:00+03:00

2025-02-07T00:32:00+03:00

безопасность

технологии

россия

красная звезда

специальная военная операция на украине

василий трушин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За время СВО приняты решения по модернизации более 190 образцов вооружения и устранению ряда недостатков, выявленных в боях, сообщил председатель Военно­-научного комитета Вооружённых сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал­-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная Звезда". "В ходе СВО военными учёными на постоянной основе анализируются результаты применения и эксплуатации в боевых условиях около 500 образцов ВВТ. Информация об их преимуществах и недостатках поступает из войск через научно­исследовательские институты Минобороны России напрямую предприятиям­разработчикам для принятия мер по их улучшению и повышению боевых возможностей. Так, за время СВО приняты решения по модернизации более 190 образцов вооружения и устранению ряда недостатков, выявленных в боях", - сказал Трушин. В качестве примера он отметил модернизацию военных автомобилей путём установки бронекабин и дополнительного бронирования отдельных элементов, а также то, что автомобили уже на заводах оборудуются средствами РЭБ. Кроме средств защиты модернизируются и средства нападения. "Так, унифицированный модуль планирования и коррекции позволил повысить дальность применения авиационных бомб, превратив их при минимальных затратах в оружие, от которого украинские войска до сих пор не могут найти эффективных средств защиты", - сказал генерал-полковник. Проведён ряд успешных доработок по повышению помехозащищённости высокоточных средств поражения, что позволило парировать активное применение противником современных средств РЭБ. Кроме того, не останавливается работа по изучению возможностей нештатных образцов, поступающих в войска по линии региональных органов власти, общественных организаций и волонтёров. "Сегодня перечень таких образцов насчитывает несколько сотен БпЛА и РТК различного базирования, средств связи и радио­электронной борьбы, а также средств противодействия вражеским робототехническим комплексам. Многие из этих образцов, сделанных в основном "народным ОПК", положительно себя зарекомендовали, и в ближайшее время их закупка будет проводиться по линии Мин­обороны России", - подчеркнул Трушин.

https://ria.ru/20241122/bronetekhnika-1985103811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, красная звезда, василий трушин