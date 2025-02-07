На Кубани более 280 волонтеров обратились к врачам с начала ликвидации ЧС
Более 280 волонтеров, очищающих пляжи Кубани от мазута, обратились к врачам
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Более 280 волонтеров, очищающих пляжи Краснодарского края от мазута, обратились к врачам с момента начала ликвидации ЧС, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
"С момента начала работ по ликвидации мазута к врачам обратились более 280 человек, дежурящих на берегу Анапы. Для оказания экстренной помощи и первичного осмотра на пляжах Анапы развернуто 6 врачебно-фельдшерских постов", - написал Филиппов в Telegram-канале.
По данным на 16 января, за медпомощью обратились 146 волонтеров. Основными поводами для обращений были: ОРВИ, повышение артериального давления, гастрит.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.