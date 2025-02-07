В Нью-Гэмпшире разрешили продавать российскую водку
Boston Globe: американский штат Нью-Гэмпшир снял запрет на продажу водки из РФ
© Depositphotos.com / monticelloВодка "Столичная"
© Depositphotos.com / monticello
Водка "Столичная". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский штат Нью-Гэмпшир разрешил продавать в магазинах российскую водку после трехлетнего запрета, сообщила газета Boston Globe.
"Запрет был среди 145 указов, которые Сунуну отменил одним махом 20 декабря 2024 года в рамках подготовки к инаугурации его преемницы Келли Эйотт, коллеги-республиканки и близкой союзницы", — говорится в материале.
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Запрет на продажу российской водки в штате ввел в 2022-м губернатор Крис Сунуну, напомнило издание. Однако в декабре 2024 года перед уходом с поста он отменил это решение.
Как сообщает издание со ссылкой на представителя комиссии по алкогольным напиткам штата, под запрет продажи попали такие бренды водки, как "Молот и серп", "Русский Стандарт", "Авиатор", "Русский Стандарт Империя", "Полугар", "Московская" и "Куцкова". При этом изначально ограничения также распространялись и на продажу водки "Столичная", однако в 2022-м алкогольный напиток снова появился на полках магазинов Нью-Гэмпшира после того, как владелец сменил наименование со "Столичная" на "Столи".
"В свете снятия запрета комиссия по алкогольным напиткам штата пересматривает минимальные оставшиеся запасы российской продукции и все еще решает, что с ними делать", — отмечается в публикации.
Boston Globe указывает при этом, что представитель комиссии по алкогольным напиткам штата отказался сообщить, сколько осталось на складах какого-либо конкретного продукта.
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