https://ria.ru/20250207/vodka-1998074263.html

В Нью-Гэмпшире разрешили продавать российскую водку

В Нью-Гэмпшире разрешили продавать российскую водку - РИА Новости, 07.02.2025

В Нью-Гэмпшире разрешили продавать российскую водку

Американский штат Нью-Гэмпшир разрешил продавать в магазинах российскую водку после трехлетнего запрета, сообщила газета Boston Globe. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:46:00+03:00

2025-02-07T20:46:00+03:00

2025-02-07T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский штат Нью-Гэмпшир разрешил продавать в магазинах российскую водку после трехлетнего запрета, сообщила газета Boston Globe. "Запрет был среди 145 указов, которые Сунуну отменил одним махом 20 декабря 2024 года в рамках подготовки к инаугурации его преемницы Келли Эйотт, коллеги-республиканки и близкой союзницы", — говорится в материале. Как сообщает издание со ссылкой на представителя комиссии по алкогольным напиткам штата, под запрет продажи попали такие бренды водки, как "Молот и серп", "Русский Стандарт", "Авиатор", "Русский Стандарт Империя", "Полугар", "Московская" и "Куцкова". При этом изначально ограничения также распространялись и на продажу водки "Столичная", однако в 2022-м алкогольный напиток снова появился на полках магазинов Нью-Гэмпшира после того, как владелец сменил наименование со "Столичная" на "Столи". "В свете снятия запрета комиссия по алкогольным напиткам штата пересматривает минимальные оставшиеся запасы российской продукции и все еще решает, что с ними делать", — отмечается в публикации. Boston Globe указывает при этом, что представитель комиссии по алкогольным напиткам штата отказался сообщить, сколько осталось на складах какого-либо конкретного продукта.

https://ria.ru/20250128/gruziya-1995817460.html

https://ria.ru/20240929/vodka-1975310673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-гэмпшир, сша, россия, в мире