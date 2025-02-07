https://ria.ru/20250207/voditel-1998061534.html

Врач рассказал о состоянии водителя скорой, пострадавшего в ДТП в Белгороде

Врач рассказал о состоянии водителя скорой, пострадавшего в ДТП в Белгороде - РИА Новости, 07.02.2025

Врач рассказал о состоянии водителя скорой, пострадавшего в ДТП в Белгороде

Водитель скорой помощи, пострадавший в ДТП в Белгороде, находится в состоянии средней степени тяжести, в реанимационных мероприятиях не нуждается, сообщил... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:06:00+03:00

2025-02-07T19:06:00+03:00

2025-02-07T19:06:00+03:00

происшествия

белгород

bmw ag

bmw 1

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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Водитель скорой помощи, пострадавший в ДТП в Белгороде, находится в состоянии средней степени тяжести, в реанимационных мероприятиях не нуждается, сообщил заместитель главного врача городской больницы №2 Белгорода Евгений Коровяковский. В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. "Водитель скорой помощи в состоянии хоть и тяжелом, но в реанимационных мероприятиях на данный момент не нуждается. Он обследован, получает помощь в условиях отделения", - сказал Коровяковский в видеосообщении в Telegram-канале регионального минздрава. Уточняется, что состояние пострадавшего оценивается специалистами как средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. По словам врача, в результате ДТП одна из коллег погибла на месте. Двоих доставили в больницу. Фельдшер находилась в состоянии клинической смерти, несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось.

https://ria.ru/20250207/belgorod-1998018785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, bmw ag, bmw 1