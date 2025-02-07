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Врач рассказал о состоянии водителя скорой, пострадавшего в ДТП в Белгороде - РИА Новости, 07.02.2025
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19:06 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/voditel-1998061534.html
Врач рассказал о состоянии водителя скорой, пострадавшего в ДТП в Белгороде
Врач рассказал о состоянии водителя скорой, пострадавшего в ДТП в Белгороде - РИА Новости, 07.02.2025
Врач рассказал о состоянии водителя скорой, пострадавшего в ДТП в Белгороде
Водитель скорой помощи, пострадавший в ДТП в Белгороде, находится в состоянии средней степени тяжести, в реанимационных мероприятиях не нуждается, сообщил... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:06:00+03:00
2025-02-07T19:06:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Водитель скорой помощи, пострадавший в ДТП в Белгороде, находится в состоянии средней степени тяжести, в реанимационных мероприятиях не нуждается, сообщил заместитель главного врача городской больницы №2 Белгорода Евгений Коровяковский. В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. "Водитель скорой помощи в состоянии хоть и тяжелом, но в реанимационных мероприятиях на данный момент не нуждается. Он обследован, получает помощь в условиях отделения", - сказал Коровяковский в видеосообщении в Telegram-канале регионального минздрава. Уточняется, что состояние пострадавшего оценивается специалистами как средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. По словам врача, в результате ДТП одна из коллег погибла на месте. Двоих доставили в больницу. Фельдшер находилась в состоянии клинической смерти, несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось.
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происшествия, белгород, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Белгород, BMW AG, BMW 1
Врач рассказал о состоянии водителя скорой, пострадавшего в ДТП в Белгороде

Врач Коровяковский: угрозы жизни попавшего в ДТП в Белгороде водителя скорой нет

© Фото : пресс-служба МЧС России по Белгородской областиНа месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : пресс-служба МЧС России по Белгородской области
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Водитель скорой помощи, пострадавший в ДТП в Белгороде, находится в состоянии средней степени тяжести, в реанимационных мероприятиях не нуждается, сообщил заместитель главного врача городской больницы №2 Белгорода Евгений Коровяковский.
В ночь на пятницу на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП две пассажирки автомобиля скорой помощи - фельдшеры 38 и 45 лет – от полученных травм скончались. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.
«
"Водитель скорой помощи в состоянии хоть и тяжелом, но в реанимационных мероприятиях на данный момент не нуждается. Он обследован, получает помощь в условиях отделения", - сказал Коровяковский в видеосообщении в Telegram-канале регионального минздрава.
Уточняется, что состояние пострадавшего оценивается специалистами как средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.
По словам врача, в результате ДТП одна из коллег погибла на месте. Двоих доставили в больницу. Фельдшер находилась в состоянии клинической смерти, несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось.
Цветы на месте ДТП, в результате которого погибли две сотрудницы скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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