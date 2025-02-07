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Власти: капремонт Центрального дома культуры в Шатуре завершат в 2025 году - РИА Новости, 07.02.2025
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Новости Подмосковья
 
12:20 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/vlasti-1997928625.html
Власти: капремонт Центрального дома культуры в Шатуре завершат в 2025 году
Власти: капремонт Центрального дома культуры в Шатуре завершат в 2025 году - РИА Новости, 07.02.2025
Власти: капремонт Центрального дома культуры в Шатуре завершат в 2025 году
Капитальный ремонт Центрального дома культуры имени Н. Н. Нариманова в Шатуре завершат в 2025 году, сообщил глава муниципального округа Шатура Николай... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:20:00+03:00
2025-02-07T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Капитальный ремонт Центрального дома культуры имени Н. Н. Нариманова в Шатуре завершат в 2025 году, сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. "Проводим капремонт Центрального дома культуры имени Н. Н. Нариманова в городе Шатура. Это уникальный объект, созданный в 20-х годах двадцатого века. В 2025 году должны его завершить. Хотим сохранить исторический архитектурный облик, в том числе восстанавливаем элементы лепнины внутренней отделки", - сказал Прилуцкий, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Кроме того, в этом году планируют завершить ремонт Дома культуры в деревне Левошево. По словам главы, у жителей округа сформировался большой запрос и на развитие спортивной инфраструктуры. В планах на этот год построить в Шатуре мини-стадион с системой подогрева и универсальную спортплощадку в микрорайоне Керва, а в 2026 году открыть мини-стадион в Рошале. Большое внимание в муниципалитете уделяется обновлению инфраструктуры ЖКХ. В этом году планируют построить пять котельных в поселках Бакшеево, Радовицкий, Мишеронский, Шатурторф и в микрорайоне Керва, еще на шести котельных планируется завершить модернизацию. Также в планах капитально отремонтировать 7 километров теплосетей. "По воде у нас тоже большая программа. Сейчас проводим капремонт 20 километров сетей холодного водоснабжения. До 2028 года сделаем 125 километров", - добавил Прилуцкий.
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997794938.html
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московская область (подмосковье), шатура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура
Власти: капремонт Центрального дома культуры в Шатуре завершат в 2025 году

Капремонт Центрального дома культуры в Шатуре завершат в 2025 году

© Фото : Портал Правительства Московской областиКапремонт Дома культуры им. Н.Н. Нариманова в Шатуре
Капремонт Дома культуры им. Н.Н. Нариманова в Шатуре - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Капремонт Дома культуры им. Н.Н. Нариманова в Шатуре
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Капитальный ремонт Центрального дома культуры имени Н. Н. Нариманова в Шатуре завершат в 2025 году, сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.
"Проводим капремонт Центрального дома культуры имени Н. Н. Нариманова в городе Шатура. Это уникальный объект, созданный в 20-х годах двадцатого века. В 2025 году должны его завершить. Хотим сохранить исторический архитектурный облик, в том числе восстанавливаем элементы лепнины внутренней отделки", - сказал Прилуцкий, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
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Кроме того, в этом году планируют завершить ремонт Дома культуры в деревне Левошево.
По словам главы, у жителей округа сформировался большой запрос и на развитие спортивной инфраструктуры. В планах на этот год построить в Шатуре мини-стадион с системой подогрева и универсальную спортплощадку в микрорайоне Керва, а в 2026 году открыть мини-стадион в Рошале.
Большое внимание в муниципалитете уделяется обновлению инфраструктуры ЖКХ. В этом году планируют построить пять котельных в поселках Бакшеево, Радовицкий, Мишеронский, Шатурторф и в микрорайоне Керва, еще на шести котельных планируется завершить модернизацию. Также в планах капитально отремонтировать 7 километров теплосетей.
"По воде у нас тоже большая программа. Сейчас проводим капремонт 20 километров сетей холодного водоснабжения. До 2028 года сделаем 125 километров", - добавил Прилуцкий.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Шатура
 
 
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