https://ria.ru/20250207/vkontakte-1997929199.html

Пользователи ВКонтакте пообщались с актерами картины "Красный шелк"

Пользователи ВКонтакте пообщались с актерами картины "Красный шелк" - РИА Новости, 07.02.2025

Пользователи ВКонтакте пообщались с актерами картины "Красный шелк"

6 февраля в московском офисе VK прошла специальная презентация детективной картины "Красный шёлк". Эксклюзивными материалами и историями со съёмок поделились... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:21:00+03:00

2025-02-07T12:21:00+03:00

2025-02-07T12:21:00+03:00

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милош бикович

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. 6 февраля в московском офисе VK прошла специальная презентация детективной картины "Красный шёлк". Эксклюзивными материалами и историями со съёмок поделились режиссёр Андрей Волгин, актёры Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи и другие, а также Гоша Куценко, выступивший одним из генеральных продюсеров проекта. Секретным гостем встречи стал Милош Бикович — его выход в эфир был сюрпризом для зрителей. Онлайн-трансляцию в сообществе VK Видео смотрели около двух миллионов пользователей ВКонтакте, а авторы лучших вопросов получили призы от кинозвёзд.Детективный экшен "Красный шёлк" выходит на большие экраны 20 февраля. Сюжет фильма переносит зрителей в 1927 год. В Транссибирском экспрессе разворачивается борьба за секретные документы, которые могут изменить ход истории. В шпионских интригах сталкиваются герои Милоша Биковича, Елены Подкаминской, легенды советского кино Ирины Алфёровой и других ярких артистов из России и Китая.На закрытой встрече зрители обсудили с командой "Красного шёлка" детали съёмок и сцены с самой сложной графикой. Создатели фильма рассказали, как группу встречали в Китае: там команда работала в крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios, где воссоздан Шанхай начала XX века. Милош Бикович поделился, как решался на трюки вроде прыжков со скалы, а с Чжэн Ханьи поговорили о Петербурге и русской сметане. Актриса ранее обмолвилась, что очень полюбила её во время съёмок, так что на встрече ей подарили литровую банку сметаны. Ещё Ханьи рассказала, что ведëт личную страницу ВКонтакте — и теперь она верифицирована, так что поклонники могут легко найти еë."ВКонтакте и VK Видео как надёжные партнёры не только поддерживают наш фильм всеми ресурсами, но и открывают новые технологические возможности, о которых мы даже не догадывались. Мы благодарны коллегам за то, что они подключились к кампании фильма на раннем этапе. Вместе мы смогли реализовать множество активностей: от масштабной презентации на Фандом Фесте ВКонтакте до создания эксклюзивных материалов и совместных инфоповодов. Отдельным удовольствием для команды фильма было поучаствовать в офлайн-мероприятии в главном офисе VK в Москве. Мы рады, что команды ВKонтакте и VK Видео полюбили наш фильм почти так же сильно, как мы сами", — поделился генеральный продюсер Вадим Быркин.В знак поддержки проекта осветились красным офисы VK и ВКонтакте: башни Skylight в Москве, Дом Зингера и офис у Красного моста в Петербурге. Встреча с командой фильма стала новым шагом в презентации проекта пользователям соцсети. Первое погружение в атмосферу шпионского экшена прошло в сентябре 2024 года на Фандом Фесте ВКонтакте — фестивале поп-культур, где собрались 15 000 поклонников популярных жанров. В зоне "Красного шёлка", выдержанной в стилистике 1920-х годов, гости могли примерить на себя роли персонажей, а в фан-зоне общались с командой проекта на автограф-сессиях.

https://ria.ru/20241223/vk-1990813473.html

https://ria.ru/20241220/vkontakte-1990354432.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

вконтакте, милош бикович, гоша куценко, ирина алферова, москва