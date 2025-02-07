https://ria.ru/20250207/viza-1998058863.html

МИД прокомментировал меры в отношении корреспондента Le Monde

МИД прокомментировал меры в отношении корреспондента Le Monde - РИА Новости, 07.02.2025

МИД прокомментировал меры в отношении корреспондента Le Monde

Меры, принятые в отношении корреспондента французской газеты Le Monde в РФ Бенжамена Кенеля, обоснованы, Москва заранее уведомляла Париж о возможных ответных... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:55:00+03:00

2025-02-07T18:55:00+03:00

2025-02-07T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Меры, принятые в отношении корреспондента французской газеты Le Monde в РФ Бенжамена Кенеля, обоснованы, Москва заранее уведомляла Париж о возможных ответных шагах, если французские власти не пересмотрят решение о невыдаче визы журналисту "Комсомольской Правды", сообщил в пятницу МИД РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что аккредитация корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля в России не была продлена в качестве ответной меры на невыдачу Парижем визы российскому журналисту. " Российская сторона оперативно и официально информировала МИД Франции и главу французской дипмиссии в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит своё решение. В Кэ д"Орсе (МИД Франции – ред.) остались на своей позиции. Последовали заранее анонсированные ответные меры - аккредитация постоянного корреспондента Le Monde в России, которая как раз требовала технического продления, не была продлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Как отметили в дипведомстве, сейчас французские СМИ "безуспешно пытаются убедить аудиторию и, похоже, самих себя", что принятые Москвой шаги в отношении Кеннеля якобы носят безосновательный характер. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона пересмотрит меры в отношении журналиста Le Monde, как только Франция пересмотрит свое решение по российскому журналисту.

https://ria.ru/20250204/zhurnalist-1997307727.html

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