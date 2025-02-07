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Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией - РИА Новости, 07.02.2025
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12:58 07.02.2025 (обновлено: 13:02 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html
Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией
Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией - РИА Новости, 07.02.2025
Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору "Известий", согласился, что этот случай можно РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:58:00+03:00
2025-02-07T13:02:00+03:00
франция
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору "Известий", согласился, что этот случай можно считать примером дискриминации."Можно и нужно", - ответил Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать такие действия Франции дискриминацией российских СМИ.Журналисту "Известий" Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали в визе во Франции для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщило ранее издание.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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франция, в мире, дмитрий песков, евросоюз, европарламент, николай иванов, сша, россия
Франция, В мире, Дмитрий Песков, Евросоюз, Европарламент, Николай Иванов, США, Россия
Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией

Песков назвал отказ журналисту "Известий" в визе во Францию дискриминацией

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору "Известий", согласился, что этот случай можно считать примером дискриминации.
"Можно и нужно", - ответил Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать такие действия Франции дискриминацией российских СМИ.
Журналисту "Известий" Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали в визе во Франции для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщило ранее издание.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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