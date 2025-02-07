https://ria.ru/20250207/viza-1997942095.html

Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией

Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией - РИА Новости, 07.02.2025

Песков назвал отказ российскому журналисту в визе во Францию дискриминацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору "Известий", согласился, что этот случай можно РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:58:00+03:00

2025-02-07T12:58:00+03:00

2025-02-07T13:02:00+03:00

франция

в мире

дмитрий песков

евросоюз

европарламент

николай иванов

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору "Известий", согласился, что этот случай можно считать примером дискриминации."Можно и нужно", - ответил Песков, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать такие действия Франции дискриминацией российских СМИ.Журналисту "Известий" Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури отказали в визе во Франции для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщило ранее издание.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

https://ria.ru/20250204/zhurnalist-1997307727.html

франция

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире, дмитрий песков, евросоюз, европарламент, николай иванов, сша, россия