В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы
Президент Венесуэлы Мадуро заявил о задержании двух террористических групп
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании за последние две недели двух террористических групп и сообщил, что органы государственной безопасности работают над разоблачением заговоров, связанных с дестабилизацией страны.
"Мы продолжаем реализовывать наши планы. (Министр внутренних дел - ред.) Диосдадо Кабельо сообщил нам, что за последние 15 дней мы задержали еще две террористические группы. Мы хорошо знаем modus operandi врагов Венесуэлы. Нам не два дня, мы многому научились и у нас есть мощные силы разведки, контрразведки, безопасности, полиции, а также сильная армия, защищающая каждый сантиметр национальной территории", – заявил Мадуро в ходе чрезвычайной пленарной сессии V съезда правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, которую транслировал государственный телеканал Venezolana de Televisión.
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По словам политика, власти работают над полной ликвидацией этих групп, поэтому подробная информация о них пока не разглашается.
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"Их планы были прежними – теракты, взрывы, нападения. Никто не должен терять бдительность, товарищи! Когда я говорю "никто", я имею в виду каждого из вас – никто не должен ослаблять бдительность", – предостерег Мадуро.
В своем выступлении глава государства призвал быть начеку перед проведением "великих выборов 27 апреля", имея в виду предстоящие выборы депутатов, губернаторов и других представителей власти.
Как президент Мадуро сообщал ранее, органы безопасности Венесуэлы в период с ноября по январь задержали более 200 наемников, которые планировали взрывы и саботаж работы госслужб.