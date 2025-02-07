https://ria.ru/20250207/venesuela-1997871401.html

В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы

В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы - РИА Новости, 07.02.2025

В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании за последние две недели двух террористических групп и сообщил, что органы государственной безопасности... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:45:00+03:00

2025-02-07T05:45:00+03:00

2025-02-07T05:45:00+03:00

в мире

венесуэла

николас мадуро

диосдадо кабельо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/39/1482413998_0:202:2675:1707_1920x0_80_0_0_65b66f2e08ba0c1aa3c6ba8d55714b54.jpg

КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании за последние две недели двух террористических групп и сообщил, что органы государственной безопасности работают над разоблачением заговоров, связанных с дестабилизацией страны. "Мы продолжаем реализовывать наши планы. (Министр внутренних дел - ред.) Диосдадо Кабельо сообщил нам, что за последние 15 дней мы задержали еще две террористические группы. Мы хорошо знаем modus operandi врагов Венесуэлы. Нам не два дня, мы многому научились и у нас есть мощные силы разведки, контрразведки, безопасности, полиции, а также сильная армия, защищающая каждый сантиметр национальной территории", – заявил Мадуро в ходе чрезвычайной пленарной сессии V съезда правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, которую транслировал государственный телеканал Venezolana de Televisión. По словам политика, власти работают над полной ликвидацией этих групп, поэтому подробная информация о них пока не разглашается. "Их планы были прежними – теракты, взрывы, нападения. Никто не должен терять бдительность, товарищи! Когда я говорю "никто", я имею в виду каждого из вас – никто не должен ослаблять бдительность", – предостерег Мадуро. В своем выступлении глава государства призвал быть начеку перед проведением "великих выборов 27 апреля", имея в виду предстоящие выборы депутатов, губернаторов и других представителей власти. Как президент Мадуро сообщал ранее, органы безопасности Венесуэлы в период с ноября по январь задержали более 200 наемников, которые планировали взрывы и саботаж работы госслужб.

https://ria.ru/20250108/naemniki-1992780232.html

https://ria.ru/20250112/maduro-1993352152.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, николас мадуро, диосдадо кабельо