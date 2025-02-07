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В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы - РИА Новости, 07.02.2025
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05:45 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/venesuela-1997871401.html
В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы
В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы - РИА Новости, 07.02.2025
В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании за последние две недели двух террористических групп и сообщил, что органы государственной безопасности... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:45:00+03:00
2025-02-07T05:45:00+03:00
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КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании за последние две недели двух террористических групп и сообщил, что органы государственной безопасности работают над разоблачением заговоров, связанных с дестабилизацией страны. "Мы продолжаем реализовывать наши планы. (Министр внутренних дел - ред.) Диосдадо Кабельо сообщил нам, что за последние 15 дней мы задержали еще две террористические группы. Мы хорошо знаем modus operandi врагов Венесуэлы. Нам не два дня, мы многому научились и у нас есть мощные силы разведки, контрразведки, безопасности, полиции, а также сильная армия, защищающая каждый сантиметр национальной территории", – заявил Мадуро в ходе чрезвычайной пленарной сессии V съезда правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, которую транслировал государственный телеканал Venezolana de Televisión. По словам политика, власти работают над полной ликвидацией этих групп, поэтому подробная информация о них пока не разглашается. "Их планы были прежними – теракты, взрывы, нападения. Никто не должен терять бдительность, товарищи! Когда я говорю "никто", я имею в виду каждого из вас – никто не должен ослаблять бдительность", – предостерег Мадуро. В своем выступлении глава государства призвал быть начеку перед проведением "великих выборов 27 апреля", имея в виду предстоящие выборы депутатов, губернаторов и других представителей власти. Как президент Мадуро сообщал ранее, органы безопасности Венесуэлы в период с ноября по январь задержали более 200 наемников, которые планировали взрывы и саботаж работы госслужб.
https://ria.ru/20250108/naemniki-1992780232.html
https://ria.ru/20250112/maduro-1993352152.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро, диосдадо кабельо
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо
В Венесуэле за две недели задержали две террористические группы

Президент Венесуэлы Мадуро заявил о задержании двух террористических групп

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании за последние две недели двух террористических групп и сообщил, что органы государственной безопасности работают над разоблачением заговоров, связанных с дестабилизацией страны.
"Мы продолжаем реализовывать наши планы. (Министр внутренних дел - ред.) Диосдадо Кабельо сообщил нам, что за последние 15 дней мы задержали еще две террористические группы. Мы хорошо знаем modus operandi врагов Венесуэлы. Нам не два дня, мы многому научились и у нас есть мощные силы разведки, контрразведки, безопасности, полиции, а также сильная армия, защищающая каждый сантиметр национальной территории", – заявил Мадуро в ходе чрезвычайной пленарной сессии V съезда правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV, которую транслировал государственный телеканал Venezolana de Televisión.
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По словам политика, власти работают над полной ликвидацией этих групп, поэтому подробная информация о них пока не разглашается.
«
"Их планы были прежними – теракты, взрывы, нападения. Никто не должен терять бдительность, товарищи! Когда я говорю "никто", я имею в виду каждого из вас – никто не должен ослаблять бдительность", – предостерег Мадуро.
В своем выступлении глава государства призвал быть начеку перед проведением "великих выборов 27 апреля", имея в виду предстоящие выборы депутатов, губернаторов и других представителей власти.
Как президент Мадуро сообщал ранее, органы безопасности Венесуэлы в период с ноября по январь задержали более 200 наемников, которые планировали взрывы и саботаж работы госслужб.
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В миреВенесуэлаНиколас МадуроДиосдадо Кабельо
 
 
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