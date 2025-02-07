https://ria.ru/20250207/vagenkneht-1997861739.html

Вагенкнехт заявила об угрозах со стороны украинских чиновников

Вагенкнехт заявила об угрозах со стороны украинских чиновников - РИА Новости, 07.02.2025

Вагенкнехт заявила об угрозах со стороны украинских чиновников

Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) и кандидат в канцлеры Сара Вагенкнехт заявила в эфире телеканала ZDF, что РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:55:00+03:00

2025-02-07T02:55:00+03:00

2025-02-07T02:55:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) и кандидат в канцлеры Сара Вагенкнехт заявила в эфире телеканала ZDF, что не готова на месте составить своё впечатление о ситуации на Украине по той причине, что украинские чиновники ей угрожают убийством. "Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские функционеры мне угрожают, считай, что, смертью", - ответила она в ходе блиц-опроса в рамках предвыборной телепередачи ZDF на вопрос, не желает ли она сама посетить Украину для составления собственного мнения о ситуации в стране. Вагенкнехт также заявила, что, на её взгляд, было бы хорошо, если бы кто-то задал бы президенту РФ Владимиру Путину вопрос, готов ли он был бы рассмотреть предложенный Бразилией и Китаем мирный план по Украине. Вагенкнехт ещё в 2019 году была внесена на украинский сайт "Миротворец". Сайт известен тем, что аффилирован с украинскими властями и публикует данные всех, кто, тем или иным способом, их критикует или объективно оценивает обстановку на Украине. Тем, чьи данные опубликованы на сайте, как правило, поступают угрозы. ССВ был основан в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из "Левой" партии на фоне разногласий. Среди прочего ССВ выступает за способствование мирным переговорам Киева и Москвы, прекращение поставок оружия на Украину, энергетических санкций против России и ограничение миграции.

https://ria.ru/20250203/usaid-1997035977.html

https://ria.ru/20241012/germanija-1977734974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, бразилия, сара вагенкнехт, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году