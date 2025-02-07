Вагенкнехт заявила об угрозах со стороны украинских чиновников
Вагенкнехт заявила об угрозах убийством от официальных лиц на Украине
© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 фев - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость" (ССВ) и кандидат в канцлеры Сара Вагенкнехт заявила в эфире телеканала ZDF, что не готова на месте составить своё впечатление о ситуации на Украине по той причине, что украинские чиновники ей угрожают убийством.
"Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские функционеры мне угрожают, считай, что, смертью", - ответила она в ходе блиц-опроса в рамках предвыборной телепередачи ZDF на вопрос, не желает ли она сама посетить Украину для составления собственного мнения о ситуации в стране.
Вагенкнехт также заявила, что, на её взгляд, было бы хорошо, если бы кто-то задал бы президенту РФ Владимиру Путину вопрос, готов ли он был бы рассмотреть предложенный Бразилией и Китаем мирный план по Украине.
Вагенкнехт ещё в 2019 году была внесена на украинский сайт "Миротворец". Сайт известен тем, что аффилирован с украинскими властями и публикует данные всех, кто, тем или иным способом, их критикует или объективно оценивает обстановку на Украине. Тем, чьи данные опубликованы на сайте, как правило, поступают угрозы.
ССВ был основан в январе 2024 года после выхода Вагенкнехт и нескольких ее соратников из "Левой" партии на фоне разногласий. Среди прочего ССВ выступает за способствование мирным переговорам Киева и Москвы, прекращение поставок оружия на Украину, энергетических санкций против России и ограничение миграции.
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