USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT
FT: USAID пыталось бороться с успехами РИА Новости, RT и других российских СМИ
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках некоторых финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами российских СМИ, в том числе РИА Новости и RT, пишет газета Financial Times.
"Некоторые из финансируемых USAID проектов были сфокусированы на противодействии и разоблачении российской пропаганды, которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции, <...> в том числе против РИА Новости и RT", — говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, что группа россиян в США, проходящая обучение при поддержке USAID, опасается выселения и прекращения выплат стипендий из-за проблем с работой американского агентства.
Газета также подчеркивает, что множество называющих себя независимыми СМИ в разных странах начинают сокращать сотрудников и задумываться о возможности продолжения работы в будущем после остановки выплат от USAID.
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Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. В начале недели он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.
Предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.