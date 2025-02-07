https://ria.ru/20250207/usaid-1998080588.html

USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT

USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT - РИА Новости, 07.02.2025

USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках некоторых финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами российских СМИ, в том числе РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:40:00+03:00

2025-02-07T21:40:00+03:00

2025-02-07T22:10:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

илон маск

агентство по международному развитию сша

миа "россия сегодня"

телеканал rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках некоторых финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами российских СМИ, в том числе РИА Новости и RT, пишет газета Financial Times. "Некоторые из финансируемых USAID проектов были сфокусированы на противодействии и разоблачении российской пропаганды, которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции, <...> в том числе против РИА Новости и RT", — говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что группа россиян в США, проходящая обучение при поддержке USAID, опасается выселения и прекращения выплат стипендий из-за проблем с работой американского агентства. Газета также подчеркивает, что множество называющих себя независимыми СМИ в разных странах начинают сокращать сотрудников и задумываться о возможности продолжения работы в будущем после остановки выплат от USAID. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. В начале недели он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.Предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.

https://ria.ru/20250207/usaid-1998036109.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998032652.html

https://ria.ru/20250206/ssha-1997802563.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, миа "россия сегодня", телеканал rt, государственный департамент сша