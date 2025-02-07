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USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT - РИА Новости, 07.02.2025
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21:40 07.02.2025 (обновлено: 22:10 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/usaid-1998080588.html
USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT
USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT - РИА Новости, 07.02.2025
USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT
Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках некоторых финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами российских СМИ, в том числе РИА... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T21:40:00+03:00
2025-02-07T22:10:00+03:00
в мире
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илон маск
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках некоторых финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами российских СМИ, в том числе РИА Новости и RT, пишет газета Financial Times. "Некоторые из финансируемых USAID проектов были сфокусированы на противодействии и разоблачении российской пропаганды, которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции, &lt;...&gt; в том числе против РИА Новости и RT", — говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что группа россиян в США, проходящая обучение при поддержке USAID, опасается выселения и прекращения выплат стипендий из-за проблем с работой американского агентства. Газета также подчеркивает, что множество называющих себя независимыми СМИ в разных странах начинают сокращать сотрудников и задумываться о возможности продолжения работы в будущем после остановки выплат от USAID. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. В начале недели он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.Предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
https://ria.ru/20250207/usaid-1998036109.html
https://ria.ru/20250207/tramp-1998032652.html
https://ria.ru/20250206/ssha-1997802563.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, миа "россия сегодня", телеканал rt, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, Государственный департамент США
USAID пыталось бороться с работой РИА Новости и RT, пишет FT

FT: USAID пыталось бороться с успехами РИА Новости, RT и других российских СМИ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках некоторых финансируемых им проектов пыталось бороться с успехами российских СМИ, в том числе РИА Новости и RT, пишет газета Financial Times.
"Некоторые из финансируемых USAID проектов были сфокусированы на противодействии и разоблачении российской пропаганды, которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции, <...> в том числе против РИА Новости и RT", — говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, что группа россиян в США, проходящая обучение при поддержке USAID, опасается выселения и прекращения выплат стипендий из-за проблем с работой американского агентства.
Газета также подчеркивает, что множество называющих себя независимыми СМИ в разных странах начинают сокращать сотрудников и задумываться о возможности продолжения работы в будущем после остановки выплат от USAID.
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Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. В начале недели он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.
Предприниматель и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
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В миреСШАРоссияДональд ТрампИлон МаскАгентство по международному развитию СШАМИА "Россия сегодня"Телеканал RTГосударственный департамент США
 
 
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