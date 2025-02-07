В USAID предрекли США катастрофу
Financial Times: решение Трампа закрыть USAID станет для него провалом
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям и станет для него провалом, похлеще вывода американских сил в Афганистана, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID.
"Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и (предприниматель - ред.) Илон Маск пишет, что USAID - это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу", - приводит сообщение слова сотрудника агентства.
В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил Financial Times, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID "ошеломляющими и безответственными". Как сообщает газета, чиновник в сообщении во внутренней переписке назвал риски для безопасности сотрудников USAID за рубежом "неприемлемо высокими".
Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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