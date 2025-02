https://ria.ru/20250207/usaid-1998010180.html

В USAID предрекли США катастрофу

В USAID предрекли США катастрофу - РИА Новости, 07.02.2025

В USAID предрекли США катастрофу

Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям и станет для... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:21:00+03:00

2025-02-07T16:21:00+03:00

2025-02-07T16:38:00+03:00

в мире

афганистан

сша

дональд трамп

илон маск

агентство по международному развитию сша

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям и станет для него провалом, похлеще вывода американских сил в Афганистана, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID. "Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и (предприниматель - ред.) Илон Маск пишет, что USAID - это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу", - приводит сообщение слова сотрудника агентства. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил Financial Times, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID "ошеломляющими и безответственными". Как сообщает газета, чиновник в сообщении во внутренней переписке назвал риски для безопасности сотрудников USAID за рубежом "неприемлемо высокими". Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.

https://ria.ru/20250207/krym-1997862707.html

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, сша, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, politico