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В USAID предрекли США катастрофу - РИА Новости, 07.02.2025
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16:21 07.02.2025 (обновлено: 16:38 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/usaid-1998010180.html
В USAID предрекли США катастрофу
В USAID предрекли США катастрофу - РИА Новости, 07.02.2025
В USAID предрекли США катастрофу
Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям и станет для... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:21:00+03:00
2025-02-07T16:38:00+03:00
в мире
афганистан
сша
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илон маск
агентство по международному развитию сша
politico
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям и станет для него провалом, похлеще вывода американских сил в Афганистана, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID. "Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и (предприниматель - ред.) Илон Маск пишет, что USAID - это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу", - приводит сообщение слова сотрудника агентства. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил Financial Times, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID "ошеломляющими и безответственными". Как сообщает газета, чиновник в сообщении во внутренней переписке назвал риски для безопасности сотрудников USAID за рубежом "неприемлемо высокими". Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
https://ria.ru/20250207/krym-1997862707.html
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в мире, афганистан, сша, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, politico
В мире, Афганистан, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Politico
В USAID предрекли США катастрофу

Financial Times: решение Трампа закрыть USAID станет для него провалом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) приведет к катастрофическим последствиям и станет для него провалом, похлеще вывода американских сил в Афганистана, пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника USAID.
"Это Афганистан Трампа... Это будет хуже, чем Афганистан, потому что мы не только выходим без предупреждения, но еще и (предприниматель - ред.) Илон Маск пишет, что USAID - это кучка преступников, и это хорошо укладывается в нарративы многих правительств, в странах которых мы ведем работу", - приводит сообщение слова сотрудника агентства.
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В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил Financial Times, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID "ошеломляющими и безответственными". Как сообщает газета, чиновник в сообщении во внутренней переписке назвал риски для безопасности сотрудников USAID за рубежом "неприемлемо высокими".
Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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В миреАфганистанСШАДональд ТрампИлон МаскАгентство по международному развитию СШАPolitico
 
 
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