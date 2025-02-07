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Белый дом планирует сократить большую часть штата USAID, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2025
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02:47 07.02.2025 (обновлено: 03:21 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/usaid-1997861400.html
Белый дом планирует сократить большую часть штата USAID, пишут СМИ
Белый дом планирует сократить большую часть штата USAID, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2025
Белый дом планирует сократить большую часть штата USAID, пишут СМИ
Администрация президента Дональда Трампа планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) почти на 97 процентов, передает Reuters. РИА Новости, 07.02.2025
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2025-02-07T03:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
марко рубио
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) почти на 97 процентов, передает Reuters. Как сообщили агентству четыре источника, знакомых с планом по сокращению, только 294 сотрудника агентства смогут сохранить места, при том что сейчас там работают более десяти тысяч специалистов по всему миру.Ранее госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что новая администрация собирается полностью проверить агентство, чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике, поскольку, по словам политика, оно тратило деньги во вред государству. Глава нового департамента эффективности государственного управления США и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть. В понедельник он заявил о согласии Трампа закрыть агентство. Кроме того, по данным Маска, такая работа уже идет.В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за несколькими исключениями, отправится в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее передавал, что всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, а весь персонал оттуда отзовут к пятнице.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997762334.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Белый дом планирует сократить большую часть штата USAID, пишут СМИ

Reuters: Белый дом планирует сократить штат USAID почти на 97 процентов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) почти на 97 процентов, передает Reuters.
Как сообщили агентству четыре источника, знакомых с планом по сокращению, только 294 сотрудника агентства смогут сохранить места, при том что сейчас там работают более десяти тысяч специалистов по всему миру.
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Глава нового департамента эффективности государственного управления США и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть. В понедельник он заявил о согласии Трампа закрыть агентство. Кроме того, по данным Маска, такая работа уже идет.
В прошлую пятницу USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за несколькими исключениями, отправится в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее передавал, что всем зарубежным представительствам USAID приказали закрыться, а весь персонал оттуда отзовут к пятнице.
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
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