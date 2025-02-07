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Зеленский утратил легитимность для переговоров, заявил российский консул - РИА Новости, 07.02.2025
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18:44 07.02.2025 (обновлено: 18:47 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ukraina-1998055351.html
Зеленский утратил легитимность для переговоров, заявил российский консул
Зеленский утратил легитимность для переговоров, заявил российский консул - РИА Новости, 07.02.2025
Зеленский утратил легитимность для переговоров, заявил российский консул
Украинская сторона на возможных переговорах должна быть представлена людьми, имеющими полномочия на подписание документов, Зеленский утратил легитимность,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:44:00+03:00
2025-02-07T18:47:00+03:00
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Украинская сторона на возможных переговорах должна быть представлена людьми, имеющими полномочия на подписание документов, Зеленский утратил легитимность, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов."Важно, чтобы будущий переговорный процесс... был полностью легитимен с точки зрения участвующих в нем сторон и обеспечивал реальные гарантии выполнения достигнутых договоренностей", - сказал дипломат.Буравов отметил важность наличия легитимных полномочий на подписание соответствующих документов у тех представителей украинской стороны, которые будут вести возможные переговоры, чтобы в будущем не возникло ситуаций, "при которых кто-то мог бы заявить, что те лица не имели полномочий". "А на данный момент у нас существует ситуация, когда глава государства не обладает уже такими полномочиями и, соответственно, возникает вопрос легитимности этого лица", - заявил Буравов.Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250202/krym-1996901065.html
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стамбул, украина, россия, в мире, владимир путин, верховная рада украины, павел зарубин
Стамбул, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Павел Зарубин
Зеленский утратил легитимность для переговоров, заявил российский консул

Генконсул Буравов: Зеленский утратил легитимность для переговоров о мире

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 фев - РИА Новости. Украинская сторона на возможных переговорах должна быть представлена людьми, имеющими полномочия на подписание документов, Зеленский утратил легитимность, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
"Важно, чтобы будущий переговорный процесс... был полностью легитимен с точки зрения участвующих в нем сторон и обеспечивал реальные гарантии выполнения достигнутых договоренностей", - сказал дипломат.
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Буравов отметил важность наличия легитимных полномочий на подписание соответствующих документов у тех представителей украинской стороны, которые будут вести возможные переговоры, чтобы в будущем не возникло ситуаций, "при которых кто-то мог бы заявить, что те лица не имели полномочий". "А на данный момент у нас существует ситуация, когда глава государства не обладает уже такими полномочиями и, соответственно, возникает вопрос легитимности этого лица", - заявил Буравов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Он никто уже и зовут его никак. Пленный о нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Многие военные ВСУ уже не считают Зеленского легитимным, заявил пленный
15 января, 05:50
 
СтамбулУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныПавел Зарубин
 
 
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