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"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 07.02.2025 (обновлено: 15:20 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html
"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине
"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти перестать оказывать военную и финансовую помощь Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:09:00+03:00
2025-02-07T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
флориан филиппо
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти перестать оказывать военную и финансовую помощь Владимиру Зеленскому.&quot;Мы должны выйти из ЕС и прекратить вооружать и финансировать Зеленского, потому что все это обернется против нас!&quot; — написал он.В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе, заявила, что Украина должна стать главным приоритетом Европы. Она добавила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву — он должен увеличить ее.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, франция, украина, флориан филиппо, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине

Политик Филиппо призвал прекратить оказывать Украине военную и финансовую помощь

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти перестать оказывать военную и финансовую помощь Владимиру Зеленскому.
«

"Мы должны выйти из ЕС и прекратить вооружать и финансировать Зеленского, потому что все это обернется против нас!" — написал он.

В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе, заявила, что Украина должна стать главным приоритетом Европы. Она добавила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву — он должен увеличить ее.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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