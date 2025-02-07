https://ria.ru/20250207/ukraina-1997986059.html

"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине

"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине - РИА Новости, 07.02.2025

"Против нас". Во Франции выступили с требованием по Украине

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти перестать оказывать военную и финансовую помощь Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:09:00+03:00

2025-02-07T15:09:00+03:00

2025-02-07T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал французские власти перестать оказывать военную и финансовую помощь Владимиру Зеленскому."Мы должны выйти из ЕС и прекратить вооружать и финансировать Зеленского, потому что все это обернется против нас!" — написал он.В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на ежегодной конференции послов стран сообщества в Брюсселе, заявила, что Украина должна стать главным приоритетом Европы. Она добавила, что Евросоюз не может говорить о сокращении помощи Киеву — он должен увеличить ее.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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в мире, франция, украина, флориан филиппо, владимир зеленский, евросоюз