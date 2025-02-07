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ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине
Российские войска с 1 по 7 февраля нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины, и другим... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:37:00+03:00
2025-02-07T13:37:00+03:00
2025-02-07T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска с 1 по 7 февраля нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины, и другим военным объектам, сообщили в Минобороны РФ."С 1-го по 7-е февраля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
https://ria.ru/20250207/peskov-1997943687.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов инфраструктуре ВПК Украины