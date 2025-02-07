https://ria.ru/20250207/ukraina-1997953491.html

ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 07.02.2025

ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине

Российские войска с 1 по 7 февраля нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины, и другим... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T13:37:00+03:00

2025-02-07T13:37:00+03:00

2025-02-07T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские войска с 1 по 7 февраля нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины, и другим военным объектам, сообщили в Минобороны РФ."С 1-го по 7-е февраля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20250207/peskov-1997943687.html

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Варвара Скокшина

россия, украина