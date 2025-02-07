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Двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, арестовали - РИА Новости, 07.02.2025
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09:44 07.02.2025 (обновлено: 10:06 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997889867.html
Двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, арестовали
Двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, арестовали - РИА Новости, 07.02.2025
Двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, арестовали
Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:44:00+03:00
2025-02-07T10:06:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростов-на-дону
россия
севастополь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону.Ранее ФСБ сообщила об задержании четырех завербованных украинскими спецслужбами женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечалось, что они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса, дали признательные показания."Ленинский суд Ростова избрал двум задержанным меру пресечения в виде ареста", - сказал собеседник агентства.
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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы
ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, россия, севастополь
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростов-на-Дону, Россия, Севастополь
Двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, арестовали

Суд арестовал двух женщин, готовивших теракт по указке Киева

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону.
Ранее ФСБ сообщила об задержании четырех завербованных украинскими спецслужбами женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечалось, что они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса, дали признательные показания.
"Ленинский суд Ростова избрал двум задержанным меру пресечения в виде ареста", - сказал собеседник агентства.
Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
18 ноября 2024, 09:47
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростов-на-ДонуРоссияСевастополь
 
 
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