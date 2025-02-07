https://ria.ru/20250207/ukraina-1997889867.html

Двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, арестовали

Двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, арестовали - РИА Новости, 07.02.2025

Двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, арестовали

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:44:00+03:00

2025-02-07T09:44:00+03:00

2025-02-07T10:06:00+03:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал двух женщин, задержанных за работу на украинские спецслужбы, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по региону.Ранее ФСБ сообщила об задержании четырех завербованных украинскими спецслужбами женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Отмечалось, что они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса, дали признательные показания."Ленинский суд Ростова избрал двум задержанным меру пресечения в виде ареста", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html

ростов-на-дону

россия

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Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы ФСБ опубликовала видео признательных показаний задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы. Они рассказали, что компоненты для изготовления взрывчатки покупали в маркетплейсах, торговых точках и забирали в тайниках. После совершения теракта кураторы обещали вывезти их в Европу. 2025-02-07T09:44 true PT5M59S

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, россия, севастополь