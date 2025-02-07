https://ria.ru/20250207/ukraina-1997876324.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2025
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в пятницу утром объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:22:00+03:00
2025-02-07T07:22:00+03:00
2025-02-07T07:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в пятницу утром объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 07.10 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восбми областях Украины объявили воздушную тревогу