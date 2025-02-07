https://ria.ru/20250207/ukraina-1997876324.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2025

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в пятницу утром объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:22:00+03:00

2025-02-07T07:22:00+03:00

2025-02-07T07:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

киевская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога в пятницу утром объявлена в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 07.10 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в подконтрольных ВСУ районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, украина, киевская область, вооруженные силы украины