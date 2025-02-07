Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников
Феоктистов: дипмиссия Украины в Аргентине размещала посты о вербовке наемников
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, после обращения посольства России в местный МИД оно пропало, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"На сайте дипмиссии Украины некоторое время назад действительно было размещено объявление о вербовке "солдат удачи" для боевых действий против Вооружённых Сил Российской Федерации", - сказал дипломат.
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"Мы направили соответствующую ноту в МИД с разъяснением, что подобная деятельность грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Хотя официальной реакции не последовало, объявление с интернет-страницы украинского диппредставительства исчезло", - отметил Феоктистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.