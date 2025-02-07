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Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников - РИА Новости, 07.02.2025
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03:04 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997862538.html
Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников
Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников - РИА Новости, 07.02.2025
Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников
Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, после обращения посольства России в местный МИД оно пропало, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:04:00+03:00
2025-02-07T03:04:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, после обращения посольства России в местный МИД оно пропало, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов."На сайте дипмиссии Украины некоторое время назад действительно было размещено объявление о вербовке "солдат удачи" для боевых действий против Вооружённых Сил Российской Федерации", - сказал дипломат."Мы направили соответствующую ноту в МИД с разъяснением, что подобная деятельность грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Хотя официальной реакции не последовало, объявление с интернет-страницы украинского диппредставительства исчезло", - отметил Феоктистов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241029/daniya-1980614660.html
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в мире, украина, аргентина, россия, дмитрий феоктистов, мария захарова
В мире, Украина, Аргентина, Россия, Дмитрий Феоктистов, Мария Захарова
Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников

Феоктистов: дипмиссия Украины в Аргентине размещала посты о вербовке наемников

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, после обращения посольства России в местный МИД оно пропало, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"На сайте дипмиссии Украины некоторое время назад действительно было размещено объявление о вербовке "солдат удачи" для боевых действий против Вооружённых Сил Российской Федерации", - сказал дипломат.
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"Мы направили соответствующую ноту в МИД с разъяснением, что подобная деятельность грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Хотя официальной реакции не последовало, объявление с интернет-страницы украинского диппредставительства исчезло", - отметил Феоктистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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