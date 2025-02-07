https://ria.ru/20250207/ukraina-1997862538.html

Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников

Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников - РИА Новости, 07.02.2025

Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявления о вербовке наемников

Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, после обращения посольства России в местный МИД оно пропало, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:04:00+03:00

2025-02-07T03:04:00+03:00

2025-02-07T03:04:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев - РИА Новости. Дипмиссия Украины в Аргентине размещала объявление о вербовке наемников, после обращения посольства России в местный МИД оно пропало, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов."На сайте дипмиссии Украины некоторое время назад действительно было размещено объявление о вербовке "солдат удачи" для боевых действий против Вооружённых Сил Российской Федерации", - сказал дипломат."Мы направили соответствующую ноту в МИД с разъяснением, что подобная деятельность грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Хотя официальной реакции не последовало, объявление с интернет-страницы украинского диппредставительства исчезло", - отметил Феоктистов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20241029/daniya-1980614660.html

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997638577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, аргентина, россия, дмитрий феоктистов, мария захарова