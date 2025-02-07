https://ria.ru/20250207/uiljams-1997892607.html

"Роскосмос" рассказал об изменениях в составах экспедиций на МКС

"Роскосмос" рассказал об изменениях в составах экспедиций на МКС - РИА Новости, 07.02.2025

"Роскосмос" рассказал об изменениях в составах экспедиций на МКС

На корабле "Союз МС-28" осенью полетит астронавт НАСА Кристофер Уильямс, россиянин Олег Платонов отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon, сообщили... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:08:00+03:00

2025-02-07T10:08:00+03:00

2025-02-07T10:12:00+03:00

космос - риа наука

сергей кудь-сверчков

наса

роскосмос

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. На корабле "Союз МС-28" осенью полетит астронавт НАСА Кристофер Уильямс, россиянин Олег Платонов отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon, сообщили в "Роскосмосе". В госкорпорации сообщили, что в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности с НАСА о перекрестных полетах по программе Международной космической станции внесены изменения в составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций, намечающихся в 2025-2026 годах. "В основной экипаж 74-й длительной экспедиции (старт на корабле "Союз МС-28" осенью 2025 года), в который входят космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, вместо космонавта "Роскосмоса" Олега Платонова назначен астронавт NASA Кристофер Уильямс. Олег Платонов включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-11), запуск которого планируется во второй половине 2025 года", - говорится в сообщении.Ведомство отметило, что российский космонавт Олег Артемьев включен в экипаж корабля американского Crew Dragon, старт которого намечается в первой половине 2026 года."Космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-12), старт которого намечается в первой половине 2026 года", - говорится в сообщении.По данным "Роскосмоса", в основной экипаж МКС-75 (запуск на "Союзе МС-29" летом 2026 года), в который входит космонавт "Роскосмоса" Петр Дубров, вместо космонавта "Роскосмоса" Сергея Корсакова назначена космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, также в экипаж включен астронавт НАСА Анил Менон Самойленко.Российский космонавт Сергей Корсаков не отправится на Международную космическую станцию в 2025-2026 годах, как планировалось ранее.Ранее сообщалось, что Корсаков назначен в один из экипажей, которые отправятся на МКС в 2025-2026 годах. Планировалось, что он полетит на станцию на корабле "Союз МС-29" в 2026 году вместе с другими российскими космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной.В обновленном списке приведены данные по экипажам кораблей "Союз МС-28" и "Союз МС-29", а также американских Crew Dragon, которые полетят на станцию в этот же период. Корсаков в них не числится.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996023003.html

https://ria.ru/20241109/kosmos-1982831503.html

https://ria.ru/20250124/kononenko-1995240328.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, сергей кудь-сверчков, наса, роскосмос