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Спасатели опровергли сообщение о рухнувшем лифте с пассажирами в Уфе - РИА Новости, 07.02.2025
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09:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ufa-1997885889.html
Спасатели опровергли сообщение о рухнувшем лифте с пассажирами в Уфе
Спасатели опровергли сообщение о рухнувшем лифте с пассажирами в Уфе - РИА Новости, 07.02.2025
Спасатели опровергли сообщение о рухнувшем лифте с пассажирами в Уфе
Лифт, который якобы рухнул с пассажирами в Уфе, останавливался на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, никто не пострадал, сообщает управление... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:18:00+03:00
2025-02-07T09:18:00+03:00
происшествия
уфа
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УФА, 7 фев - РИА Новости. Лифт, который якобы рухнул с пассажирами в Уфе, останавливался на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, никто не пострадал, сообщает управление гражданской защиты города. Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения в лифте. На нем в лифте едут три пассажира, вдруг гаснет свет, люди приседают. Сообщается, что кабина рухнула вниз, никто не пострадал. РИА Новости в прокуратуре региона накануне вечером сообщали об организации проверки. Управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале сообщает, что информация о случае с лифтом в единую диспетчерскую службу не поступала, ее выявили при мониторинге социальных сетей. "При выяснении обстоятельств было установлено, что лифт остановился на несколько секунд в результате скачка электроэнергии, сработало реле контроля фаз. После корректировки электронного оборудования лифт самостоятельно начал движение до 1-го этажа. Пассажиры вышли самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал, обращений в травмпункт не поступало", - говорится в релизе. В управлении добавили, что лифт работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20241201/lift-1986731354.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Спасатели опровергли сообщение о рухнувшем лифте с пассажирами в Уфе

Лифт, который якобы рухнул в Уфе, останавливался из-за скачка электроэнергии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛифт
Лифт - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лифт. Архивное фото
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УФА, 7 фев - РИА Новости. Лифт, который якобы рухнул с пассажирами в Уфе, останавливался на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, никто не пострадал, сообщает управление гражданской защиты города.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения в лифте. На нем в лифте едут три пассажира, вдруг гаснет свет, люди приседают. Сообщается, что кабина рухнула вниз, никто не пострадал.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В благовещенской многоэтажке упал лифт с человеком внутри
1 декабря 2024, 16:03
РИА Новости в прокуратуре региона накануне вечером сообщали об организации проверки.
Управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале сообщает, что информация о случае с лифтом в единую диспетчерскую службу не поступала, ее выявили при мониторинге социальных сетей.
"При выяснении обстоятельств было установлено, что лифт остановился на несколько секунд в результате скачка электроэнергии, сработало реле контроля фаз. После корректировки электронного оборудования лифт самостоятельно начал движение до 1-го этажа. Пассажиры вышли самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал, обращений в травмпункт не поступало", - говорится в релизе.
В управлении добавили, что лифт работает в штатном режиме.
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