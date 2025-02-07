https://ria.ru/20250207/ufa-1997885889.html

Спасатели опровергли сообщение о рухнувшем лифте с пассажирами в Уфе

Спасатели опровергли сообщение о рухнувшем лифте с пассажирами в Уфе - РИА Новости, 07.02.2025

Спасатели опровергли сообщение о рухнувшем лифте с пассажирами в Уфе

Лифт, который якобы рухнул с пассажирами в Уфе, останавливался на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, никто не пострадал, сообщает управление... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:18:00+03:00

2025-02-07T09:18:00+03:00

2025-02-07T09:18:00+03:00

происшествия

уфа

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УФА, 7 фев - РИА Новости. Лифт, который якобы рухнул с пассажирами в Уфе, останавливался на несколько секунд из-за скачка электроэнергии, никто не пострадал, сообщает управление гражданской защиты города. Ряд Telegram-каналов опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения в лифте. На нем в лифте едут три пассажира, вдруг гаснет свет, люди приседают. Сообщается, что кабина рухнула вниз, никто не пострадал. РИА Новости в прокуратуре региона накануне вечером сообщали об организации проверки. Управление гражданской защиты Уфы в своем Telegram-канале сообщает, что информация о случае с лифтом в единую диспетчерскую службу не поступала, ее выявили при мониторинге социальных сетей. "При выяснении обстоятельств было установлено, что лифт остановился на несколько секунд в результате скачка электроэнергии, сработало реле контроля фаз. После корректировки электронного оборудования лифт самостоятельно начал движение до 1-го этажа. Пассажиры вышли самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал, обращений в травмпункт не поступало", - говорится в релизе. В управлении добавили, что лифт работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20241201/lift-1986731354.html

https://ria.ru/20250206/pozhar-1997835833.html

уфа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа