"Нас ждет вымирание". Европу настигло неизбежное из-за России
ЕС увеличит пошлины на российские удобрения до 100 процентов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. В ЕС собираются ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Это горячо поддерживают Польша и организация европейских производителей. Но фермеры крайне обеспокоены, а СМИ предсказывают новые протесты и полное уничтожение сельского хозяйства в Старом Свете.
Мы все просчитали
С 1 июля к нынешней ставке в 6,5% прибавят 40-45 евро за тонну азотных и комплексных удобрений. И это лишь первый этап. Так, на следующий сельскохозяйственный год (с июля 2026-го по июнь 2027-го) наметили 60-70 евро за тонну, потом — 80-95, а с 1 июля 2028-го — 315-430, или 100%.
Цель — диверсификация поставок и снижение уязвимости в случае ограничений со стороны Москвы и Минска.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкНа территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
"В качестве альтернативы рассматривают Китай, США, Индию, Канаду. Но очевидно, что из-за высоких транспортных издержек получится в разы дороже", — отмечает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
В Брюсселе рассчитывают лишить Россию 15% сельскохозяйственного импорта. И надеются на производство удобрений в ЕС, пострадавшее от энергетического кризиса.
При этом транзит трогать нельзя в соответствии с обязательствами ЕС по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире, в частности в развивающихся странах. "Это означает, что операции по покупке и продаже российской сельскохозяйственной продукции остаются без изменений, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление страховых и финансовых услуг", — поясняется в документе.
Также под санкции не попадают удобрения, содержащие фосфор и калий, а также в мелкой расфасовке (до десяти килограммов).
Быстрее, больше, жестче
ЕК уверяет, что сохранит доступность удобрений для фермеров ЕС по приемлемым ценам, и предусматривает меры по смягчению последствий в случае значительного подорожания.
Инициативу поддерживают европейские производители удобрений, причем считают, что с этим слишком долго тянули. Так, Свейн Торе Холсетер, гендиректор норвежской Yara International, чей доход в 2023-м рухнул на 98%, указывает: санкции скажутся не ранее 2026-го.
© AP Photo / dpaУборка урожая в Страубинге, Германия
© AP Photo / dpa
Уборка урожая в Страубинге, Германия
Президент промышленной группы Fertilizers Europe Лео Алдерс выразил "твердую поддержку" ЕК, призвав Брюссель начать с 30% и повышать каждые полгода. "Ситуация требует более амбициозного подхода", — подчеркнул он", пишет Financial Times.
Депутат Европарламента от Польши Марта Вцисло также требует действовать решительнее.
"Какие переходные меры планируются с сегодняшнего дня до 1 июля, чтобы предотвратить чрезмерный импорт из России до вступления пошлин в силу?" — интересуется она.
По ее мнению, задержка "позволит российским экспортерам удобрений извлечь выгоду из европейского рынка в сезон пикового спроса". Кроме того, надо устранить потенциальные лазейки и учесть товары, связанные с удобрениями, указывает евродепутат.
Рванет в любой момент. Французы призывают Макрона к ответу
21 октября 2024, 08:00
При этом сама Польша в прошлом году импортировала рекордные объемы российской продукции этой категории. Только с января по сентябрь — 952 тысячи тонн удобрений (плюс 140% к аналогичному периоду 2023-го) на 325 миллиона долларов. По словам другого евродепутата, Аркадиуша Мулярчика, польские производители оказались не у дел из-за того, что рынок наводнил дешевый товар из России.
Другие голоса
В то же время объединение европейских фермеров и агрокооперативов Copa-Cogeca предупреждает: новые пошлины окажут дополнительное давление на сектор, который и без того испытывает серьезные трудности, в том числе из-за ужесточения зеленого курса. План ЕК не гарантирует внутреннему производству быстрого восстановления для покрытия дефицита, отмечают представители организации.
"Без удобрений урожайность может снижаться на 20-40%, а в случае засухи банкротство грозит большинству компаний агросектора — не только тем, кто сеет, но и тем, кто обслуживает поля и перерабатывает сельхозпродукцию", — подчеркивает кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Арский.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertТракторы заблокировали движение перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе во время акции протеста фермеров
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Тракторы заблокировали движение перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе во время акции протеста фермеров
Аграрии просят Брюссель отменить пошлины на удобрения из нероссийских источников, иначе столкнутся с "катастрофическими" финансовыми последствиями, сообщает Politico.
"Компенсировать потери будут очередными субсидиями. Значит, придется или включить печатный станок, или залезть в карман налогоплательщиков. Последствия неприятные при любом варианте", — говорит Арский.
Россия же нарастила поставки. Калийных удобрений — на 31%, до 13,3 миллиона тонн. "Среди покупателей — страны СНГ, КНР и Индия, также увеличивается спрос в странах Африки, всерьез взявшихся за проблему голода на континенте", — добавляет эксперт.
Аналитики сходятся во мнении, что бенефициар этих санкций — США. Политика недобросовестной конкуренции оборачивается удушением экономики Евросоюза, отмечает Арский.
По оценке Хачатуряна, число фермерских хозяйств в ЕС из-за новых пошлин и роста цен на удобрения может сократиться на 30-40%.