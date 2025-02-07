https://ria.ru/20250207/udilschik-1998004914.html

Ученые зафиксировали редкий случай появления удильщика у берегов Тенерифе

Ученые зафиксировали редкий случай появления удильщика у берегов Тенерифе - РИА Новости, 07.02.2025

Ученые зафиксировали редкий случай появления удильщика у берегов Тенерифе

Биологи-исследователи из экологической организации Condrik Tenerife зафиксировали редчайший случай появления глубоководного удильщика, известного как "морской... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:07:00+03:00

2025-02-07T16:07:00+03:00

2025-02-07T16:07:00+03:00

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МАДРИД, 7 фев – РИА Новости. Биологи-исследователи из экологической организации Condrik Tenerife зафиксировали редчайший случай появления глубоководного удильщика, известного как "морской черт" (Melanocetus johnsonii), вблизи поверхности воды у берегов одного из островов испанского Канарского архипелага Тенерифе. "Возможно, это первая в мире зарегистрированная встреча живого взрослого морского черта или Melanocetus johnsonii при дневном свете на поверхности!!!! Легендарная рыба, которую мало кому посчастливилось наблюдать вживую", — говорится в публикации в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Этот необычный случай был заснят на видео и может стать первым зарегистрированным случаем наблюдения живого взрослого представителя данного вида в дневное время. Ранее в подобных условиях удавалось наблюдать лишь личиночные стадии удильщика или мертвых взрослых особей. Причины подобного явления остаются неизвестными, но предполагается, что оно могло быть вызвано болезнью, изменениями морских течений или попыткой бегства от хищника. Удильщик — глубоководная рыба с характерным выростом на голове, который служит приманкой для добычи. Этот хищник обитает на больших глубинах, где почти нет света, и использует биолюминесцентный "фонарик" для привлечения жертв. Удильщики имеют крупную голову, мощные челюсти с острыми зубами и способны заглатывать добычу, превышающую их собственный размер. Самки значительно больше самцов, которые в некоторых видах паразитируют на них, срастаясь с телом партнерши.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250204/zmeya-1997356784.html

https://ria.ru/20241124/fotokonkurs-1984986315.html

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тенерифе, россия, в мире, испания