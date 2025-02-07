https://ria.ru/20250207/udar-1997990901.html

ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.02.2025

ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:26:00+03:00

2025-02-07T15:26:00+03:00

2025-02-07T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg

ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, удары наносились по селам Ямное, Мирополье, Запселье и Великой Рыбице. В селе Ямное целью был пункт временной дислокации ВСУ."В селе Ямное наши атаковали ПВД боевиков. Осуществили несколько сбросов на занимаемое ими помещение, а после добивали дронами-камикадзе выживших, которые, опасаясь повторных прилетов, стали разбегаться. Один из дронов поразил автомобиль с двумя нацистами, которые, убегая, бросили своих "побратимов". Суммарно на улице было ликвидировано восемь боевиков. Возможно, кто-то из них тяжело раненный. Сколько осталось внутри — неизвестно", — сказал Лебедев.Кроме того, в трех населенных пунктах Миропольской сельской общины обнаружили концентрацию военнослужащих и техники ВСУ, добавил собеседник агентства. "Много ликвидированных и раненых, повреждена (уничтожена?) техника, включая танки и БМП", — уточнил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250207/svo-1997936328.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев