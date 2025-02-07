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ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 07.02.2025 (обновлено: 16:35 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/udar-1997990901.html
ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области
ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области
Российские войска нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:26:00+03:00
2025-02-07T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, удары наносились по селам Ямное, Мирополье, Запселье и Великой Рыбице. В селе Ямное целью был пункт временной дислокации ВСУ."В селе Ямное наши атаковали ПВД боевиков. Осуществили несколько сбросов на занимаемое ими помещение, а после добивали дронами-камикадзе выживших, которые, опасаясь повторных прилетов, стали разбегаться. Один из дронов поразил автомобиль с двумя нацистами, которые, убегая, бросили своих "побратимов". Суммарно на улице было ликвидировано восемь боевиков. Возможно, кто-то из них тяжело раненный. Сколько осталось внутри — неизвестно", — сказал Лебедев.Кроме того, в трех населенных пунктах Миропольской сельской общины обнаружили концентрацию военнослужащих и техники ВСУ, добавил собеседник агентства. "Много ликвидированных и раненых, повреждена (уничтожена?) техника, включая танки и БМП", — уточнил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250207/svo-1997936328.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
ВС России ударили по скоплению военных ВСУ в Сумской области

ВС России ударили по военным ВСУ в Сумской области, есть тяжело раненные

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, удары наносились по селам Ямное, Мирополье, Запселье и Великой Рыбице. В селе Ямное целью был пункт временной дислокации ВСУ.
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"В селе Ямное наши атаковали ПВД боевиков. Осуществили несколько сбросов на занимаемое ими помещение, а после добивали дронами-камикадзе выживших, которые, опасаясь повторных прилетов, стали разбегаться. Один из дронов поразил автомобиль с двумя нацистами, которые, убегая, бросили своих "побратимов". Суммарно на улице было ликвидировано восемь боевиков. Возможно, кто-то из них тяжело раненный. Сколько осталось внутри — неизвестно", — сказал Лебедев.
Кроме того, в трех населенных пунктах Миропольской сельской общины обнаружили концентрацию военнослужащих и техники ВСУ, добавил собеседник агентства.
"Много ликвидированных и раненых, повреждена (уничтожена?) техника, включая танки и БМП", — уточнил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей Лебедев
 
 
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