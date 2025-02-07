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Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 07.02.2025
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05:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ucheniya-1997870315.html
Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море
Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 07.02.2025
Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учение по противовоздушной обороне... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:18:00+03:00
2025-02-07T05:18:00+03:00
безопасность
восточно-китайское море
южно-китайское море
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учение по противовоздушной обороне в Восточно-Китайском море, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" продолжает плановое выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Восточно-Китайском море экипажи провели учение по противовоздушной обороне, в ходе которого боевые расчёты обнаружили условные воздушные цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнём на безопасной от отряда дистанции", - говорится в сообщении. При переходе через Восточно-Китайское море российские корабли сопровождали корабли и авиация иностранных государств. В Южно-Китайском море экипажи корветов произвели пополнение запасов воды и топлива от "Печенги". "Выполнение отрядом кораблей Тихоокеанского флота задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится в рамках утвержденного плана дальнего похода", - отметили в министерстве. Там добавили, что в рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей проведёт в регионе ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника.
https://ria.ru/20250127/ucheniya-1995616857.html
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восточно-китайское море
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безопасность, восточно-китайское море, южно-китайское море, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Восточно-Китайское море, Южно-Китайское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море

Корабли ТОФ провели учения по противовоздушной обороне в Восточно-Китайском море

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учение по противовоздушной обороне в Восточно-Китайском море, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" продолжает плановое выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Восточно-Китайском море экипажи провели учение по противовоздушной обороне, в ходе которого боевые расчёты обнаружили условные воздушные цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнём на безопасной от отряда дистанции", - говорится в сообщении.
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Морпехи ТОФ отработают и огневое подавление противника
27 января, 04:33
При переходе через Восточно-Китайское море российские корабли сопровождали корабли и авиация иностранных государств. В Южно-Китайском море экипажи корветов произвели пополнение запасов воды и топлива от "Печенги".
"Выполнение отрядом кораблей Тихоокеанского флота задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится в рамках утвержденного плана дальнего похода", - отметили в министерстве.
Там добавили, что в рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей проведёт в регионе ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника.
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БезопасностьВосточно-Китайское мореЮжно-Китайское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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