Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море
Корабли ТОФ провели учения по противовоздушной обороне в Восточно-Китайском море
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учение по противовоздушной обороне в Восточно-Китайском море, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" продолжает плановое выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Восточно-Китайском море экипажи провели учение по противовоздушной обороне, в ходе которого боевые расчёты обнаружили условные воздушные цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнём на безопасной от отряда дистанции", - говорится в сообщении.
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При переходе через Восточно-Китайское море российские корабли сопровождали корабли и авиация иностранных государств. В Южно-Китайском море экипажи корветов произвели пополнение запасов воды и топлива от "Печенги".
"Выполнение отрядом кораблей Тихоокеанского флота задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится в рамках утвержденного плана дальнего похода", - отметили в министерстве.
Там добавили, что в рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей проведёт в регионе ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника.
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