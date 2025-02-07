https://ria.ru/20250207/ucheniya-1997870315.html

Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море

Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 07.02.2025

Корабли ТОФ провели учения в Восточно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учение по противовоздушной обороне... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:18:00+03:00

2025-02-07T05:18:00+03:00

2025-02-07T05:18:00+03:00

безопасность

восточно-китайское море

южно-китайское море

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учение по противовоздушной обороне в Восточно-Китайском море, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" продолжает плановое выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Восточно-Китайском море экипажи провели учение по противовоздушной обороне, в ходе которого боевые расчёты обнаружили условные воздушные цели и уничтожили их зенитным артиллерийским огнём на безопасной от отряда дистанции", - говорится в сообщении. При переходе через Восточно-Китайское море российские корабли сопровождали корабли и авиация иностранных государств. В Южно-Китайском море экипажи корветов произвели пополнение запасов воды и топлива от "Печенги". "Выполнение отрядом кораблей Тихоокеанского флота задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе проводится в рамках утвержденного плана дальнего похода", - отметили в министерстве. Там добавили, что в рамках предстоящих мероприятий отряд кораблей проведёт в регионе ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника.

https://ria.ru/20250127/ucheniya-1995616857.html

https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977876042.html

восточно-китайское море

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, восточно-китайское море, южно-китайское море, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)